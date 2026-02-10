 / Calcio

Calcio | 10 febbraio 2026, 11:55

Calcio | Serie D, ancora un sorriso verso lo scadere per il Celle Varazze: la sintesi del 2-2 con la Valenzana Mado (VIDEO)

Calcio | Serie D, ancora un sorriso verso lo scadere per il Celle Varazze: la sintesi del 2-2 con la Valenzana Mado (VIDEO)

Non muore mai e dimostra un grande cuore, abbinato a qualità e carattere, il Celle Varazze. E così, ancora una volta, i ragazzi di mister Pisano riescono con determinazione a portare via verso lo scadere del tempo punti preziosi per la propria classifica.

Al "Comunale" di Valenza, le Civette rispondono colpo su colpo ai locali tornando in riviera con un 2-2 dal sapore dolce. Negli highlights curati dalla società rossoblù rivediamo le emozioni del match della 23esima giornata di Serie D, girone A.

Redazione

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A FEBBRAIO?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2025" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore|Premium