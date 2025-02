Calcio. L'Arenzano non ci sta: "Il gol vittoria del Pietra Ligure viziato da un evidente fallo di mano, la classe arbitrale sia propensa al dialogo" (VIDEO)

La sconfitta contro il Pietra Ligure non è andata giù all'Arenzano.

Non tanto per il risultato sportivo in sè, ma per le modalità con cui è arrivata. La società crociata ha infatti pubblicato il replay del gol decisivo di Dominici, avvenuto con un tocco di mano non rilevato dal direttore di gara. Un episodio rimarcato anche via social con un post ironico da alcuni tesserati biancocelesti, un gesto di certo poco gradito dalle parti del Gambino

"Il nostro rammarico per il gol di pugno di Dominici è proporzionale alla bellezza della rete di Sancinito su punizione.

Tra Arenzano e Pietra Ligure - spiega la dirigenza crociata - sono sempre andate in scena bellissime partite, veri spot a favore del calcio dilettantistico, giocate e combattute fino all'ultimo minuto con lealtà e sportività . Domenica sarebbe stato lo stesso con un direttore di gara e un guardalinee più attenti e disposti al dialogo con i giocatori e avere il coraggio di ritornare sui propri passi e annullando il gol di mano confermato nel post partita dallo stesso centravanti del Pietra. Come i nostri mister e i nostri ragazzi preparano le partite, anche dagli arbitri ci aspettiamo più dialogo e attenzione: episodi come questi rischiano di compromettere un intero campionato".