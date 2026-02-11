Calcio | Mister Gatti rende onore al Pietra Ligure: "Grandissimo avversario, oggi è stata una partita da Serie D"

"Amo tantissimo la Liguria e mi porta davvero fortuna. Prima di oggi avevo vinto a Vado e a Sanremo, vivete davvero in un posto magnifico".

Mister Roberto Gatti ha speso tante belle parole per il nostro territorio nel post gara, ma soprattutto il tecnico della Solbiatese ha evoluto elogiare il Pietra Ligure per quanto dimostrato in campo, nonostante la prima esperienza nel tabellone nazionale di Coppa.

Per ritmo e qualità i 90 minuti del Devincenzi si sono avvicinati parecchio al livello della Serie D, una categoria che entrambi i sodalizi vogliono raggiungere.