Calcio | Giudice Sportivo, stangata su Puddu: dieci giornate di squalifica dopo Ca de Rissi - Finale

GARE DEL CAMPIONATO PROMOZIONE
GARE DEL 8/2/2026
PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.
SOCIETÀ
AMMENDA
Euro 150,00 – CA DE RISSI SG
Per non aver vigilato sul cancello di accesso alla zona spogliatoi e aver permesso ad una persona non in distinta di dirigersi verso alcuni componenti della società ospitante facendo scaturire una rissa.
Euro 150,00 – SAVONA F.B.C. 1907
Durante il secondo tempo il pubblico ospite rivolgeva frasi gravemente irriguardose nei confronti della terna arbitrale.
DIRIGENTI
INIBIZIONE A TEMPO OPPURE SQUALIFICA A GARE: FINO AL 19/3/2026
DONOFRIO ANTONIO (FINALE)
A fine gara protestava contro la terna arbitrale, rivolgendo al DDG una frase gravemente ingiuriosa.
AMMONIZIONE (III INFR)
PITTALUGA ROBERTO (SAMPIERDARENESE)
ALLENATORI
SQUALIFICA FINO AL 5/3/2026
CONTI ROBERTO (LEGINO 1910)
SARPERO CARLO (SAVONA F.B.C. 1907)
SQUALIFICA FINO AL 26/2/2026
FAZIO FEDERICO (CERIALE PROGETTO CALCIO)
A fine gara protestava animatamente nei confronti del D.D.G.
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITÀ IN AMMONIZIONE (V INFR)
PLICANTI MASSIMO (CANALETTO SEPOR)
ALESSI DIEGO (FINALE)
AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)
FABIANI PAOLO (TARROS SARZANESE SRL)
AMMONIZIONE (VIII INFR)
TOBIA FABIO (LEGINO 1910)
AMMONIZIONE (II INFR)
SARPERO CARLO (SAVONA F.B.C. 1907)
MALINCONICO FRANCESCO (SUPERBA CALCIO 2017)
CALCIATORI ESPULSI
SQUALIFICA PER TRE GARE EFFETTIVE
MASTROGIOVANNI ANDREA (CA DE RISSI SG)
AL 45 st, colpisce con una testata il volto di un avversario senza provocare conseguenze lesive.
BIANCHI ALBERTO (CANALETTO SEPOR)
Al termine della gara, rivolgeva una sola espressione ingiuriosa nei confronti del ddg.
BOGARIN MARTINEZ IVAN NICOLAS (FINALE)
AL 45 st, colpisce con una gomitata il collo di un avversario senza provocare conseguenze lesive.
SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE
CARBONE ANDREA (A.N.P.I.SPORT E.CASASSA)
CRAFA JACOPO (INTERCOMUNALE BEVERINO)
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA
PUDDU GIACOMO (PONTELUNGO 1949)
OTTOGALLI MATTEO (SUPERBA CALCIO 2017)
CALCIATORI NON ESPULSI
SQUALIFICA PER DIECI GARE EFFETTIVE
PUDDU DANIELE (FINALE)
Al termine della gara rivolge ad un giocatore avversario espressioni gravemente discriminatorie mettendogli le mani al collo.
SQUALIFICA PER TRE GARE EFFETTIVE
SARR MAME MALICK (CA DE RISSI SG)
Al termine della gara, colpiva con uno sputo un avversario.
VALCAVI EMANUELE (CA DE RISSI SG)
Al termine della gara, minaccia un avversario mettendogli le mani intorno al collo senza provocare conseguenze lesive.
GAUDINO GABRIELE (CERIALE PROGETTO CALCIO)
A fine gara rivolgeva una frase gravemente ingiuriosa nei confronti della terna arbitrale.
Sanzione attenuata per le scuse presentate al termine della gara.
ILLIANTE MASSIMILIANO (FINALE)
Al termine della gara, pur non essendo presente in distinta, accedeva al tunnel degli spogliatoi e ivi provocava gli avversari rivolgendo espressioni minacciose e così provocando una rissa fra le squadre.
SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE
MORETTI DIEGO (CANALETTO SEPOR)
Al termine della gara protestava urlando nei confronti del ddg arrivando a pochi centimetri dal suo volto.
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITÀ IN AMMONIZIONE (V INFR)
SPATARI MANUELE (CA DE RISSI SG)
CALCAGNO TOMMASO (CALVARESE 1923)
MENACHO GIANLUCA (CANALETTO SEPOR)
MOTTA FILIPPO (CAPERANESE 2015)
FOCE JACOPO (DON BOSCO SPEZIA CALCIO)
LAPPERIER NICOLA (DON BOSCO SPEZIA CALCIO)
PELOSI JOSEPH (SAN CIPRIANO)
PERASSO SIMONE (SAN CIPRIANO)
REPETTO EDOARDO (SESTRESE BOR. 1919)
GALASSI MANUEL (TARROS SARZANESE SRL)
AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IX INFR)
SANGUINETI ANDREA (CAPERANESE 2015)
CALVI SAMUELE (MASONE)
FIORUCCI ALESSIO (PRAESE 1945)
VACCAREZZA ALBERTO (SAMMARGHERITESE 1903)
AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)
CANTONI LORENZO (A.N.P.I.SPORT E.CASASSA)
BASSO THOMAS (ALBISSOLE 1909)
MEHMETAJ FABIO (BAIA ALASSIO AUXILIUM)
GERARDI MATTIA (CA DE RISSI SG)
SMECCA EMANUELE (CANALETTO SEPOR)
SALKU MATTEO (DON BOSCO SPEZIA CALCIO)
BALLONE LEONARDO (FINALE)
LORIERI SAMUELE (MAGRA AZZURRI)
BOTTERO FILIPPO (MASONE)
AGOSTINO GIUSEPPE (SAVONA F.B.C. 1907)
SASSARI SAMUELE (SAVONA F.B.C. 1907)
MONTERMINI GABRIELE (SERRA RICCO 1971)
AMMONIZIONE (VIII INFR)
ERHAHON JONATHAN OMO (CA DE RISSI SG)
AMMONIZIONE (VII INFR)
CUCCOLO DANIELE (CANALETTO SEPOR)
KACELLARI RICARD (CERIALE PROGETTO CALCIO)
SALVETTI GIACOMO (FOLLO FOOTBALL CLUB)
BUSINCU NICOLO (SAN DESIDERIO)
ANGELI MANUEL (SANTERENZINA)
AMMONIZIONE (VI INFR)
GAMBINO STEFANO (CANALETTO SEPOR)
PIACENTINI RICCARDO (LEGINO 1910)
IOPPOLO ANGELO (LEVANTO CALCIO)
AMMONIZIONE (III INFR)
DORNO FABIAN (ALBISSOLE 1909)
CUNEO SIMONE (CALVARESE 1923)
ROFFO LUCA (CALVARESE 1923)
FIOCCHI ALESSANDRO (DON BOSCO SPEZIA CALCIO)
ARZARELLO DARIO (FINALE)
BAZZANO FILIPPO (FINALE)
BENMOUMEN SOUHAIL (INTERCOMUNALE BEVERINO)
BARBERO GABRIELE (PONTELUNGO 1949)
FERRARI FABIO (SAMMARGHERITESE 1903)
TECCHIATI FILIPPO (SAMPIERDARENESE)
GABRIELE SIMONE (SANTERENZINA)
DAMONTE ALESSANDRO (SAVONA F.B.C. 1907)
SEVERI SIMONE (SERRA RICCO 1971)
AMMONIZIONE (II INFR)
AMENDUNI MATTIA (ALBISSOLE 1909)
PORCELLA GABRIELE (CAPERANESE 2015)
GUARAGLIA SIMONE (CERIALE PROGETTO CALCIO)
TAKU STIVEN (CERIALE PROGETTO CALCIO)
BELLOTTI EMILIANO (FINALE)
CALIGARIS GIACOMO (FINALE)
LERTOLA SAMUELE (INTERCOMUNALE BEVERINO)
NINOTTI LUCA (MAGRA AZZURRI)
TESTORE FEDERICO (MASONE)
BURATTINI SAMUELE (SAMMARGHERITESE 1903)
BURDO FEDERICO (SAN CIPRIANO)
OLIVA MARCO (SAN CIPRIANO)
BUCCHIERI GIUSEPPE (SAN DESIDERIO)
NELLI ENRICO (SAVONA F.B.C. 1907)
CRUDELI MATTEO AGOSTINO (SERRA RICCO 1971)
MARESCA GABRIELE (SESTRESE BOR. 1919)
MORETTI TOMMASO (SESTRESE BOR. 1919)
COSTA LORIS (VALLESCRIVIA 2018)
MELONI ALESSIO (VALLESCRIVIA 2018)
AMMONIZIONE (I INFR)
BONGIORNI GABRIELE (A.N.P.I.SPORT E.CASASSA)
ZACCARIA DAVIDE (ANGELO BAIARDO)
BOVIO ANDREA (FINALE)
CANONICA GABRIELE (FINALE)
D ANTONGIOVANNI DAVIDE (FOLLO FOOTBALL CLUB)
GALLORO MATTIA (INTERCOMUNALE BEVERINO)
PESCIO ANDREA (LEGINO 1910)
LARCOMBE JOELE (LEVANTO CALCIO)
CAPETTA ANTONIO (MAGRA AZZURRI)
ONTARIO NICOLANTONIO (MAGRA AZZURRI)
FERRANTE FLORIANO (MASONE)
BRUZZESE JACOPO (SAMPIERDARENESE)
TRAVERSO ANDREA (SAN CIPRIANO)
SANGUINETTI NICOLA (SANTERENZINA)
FOSSATI CRISTIAN (SAVONA F.B.C. 1907)
RASO GABRIELE (SAVONA F.B.C. 1907)
RAINONE MIRKO (SESTRESE BOR. 1919)
BADAMASSI IVAN ALI LUDGER (SUPERBA CALCIO 2017)