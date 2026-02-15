Calcio | Albissole, tre punti sofferti e preziosi per Cattardico: "Bene un'ora, poi siamo calati mentalmente. Siamo tutti vicini a Bonanni" (VIDEO)

Dopo il pareggio della Baia Alassio, l'inerzia della gara sembrava favorire le vespe nella sfida disputata oggi pomeriggio al Ferrando.

Invece l'Albissole, da vera capolista, ha avuto la forza di stringere i denti, affidandosi alle parate di Pastorino e di trovare con Macagno un gol tanto bello quanto importante per la stagione dei ceramisti.

Mister Cattardico nel post partita non ha rilevato particolari difficoltà atletico, quanto un calo mentale condizionato dal grande numero di impegni all'interno del calendario biancoceleste.

Immancabile il pensiero rivolto a Francesco Bonanni, coinvolto in un brutto incidente mercoledì scorso.