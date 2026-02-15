 / Calcio

Calcio | 15 febbraio 2026, 20:10

FOTONOTIZIA. L'Albissole e i suoi tifosi al fianco di Bonanni: "Forza Fra, lotta da Ultras"

In tutto l'ambiente dell'Albissole si respirava nel prepartita la volontà di dedicare l'eventuale successo in casa della Baia Alassio a Francesco Bonanni.

Missione compiuta quindi per i giocatori di Cattardico e gli ultras biancocelesti, pronti a dedicare all'attaccante uno striscione a pochi istanti dal triplice fischio finale

Martedì è previsto il primo intervento chirurgico dopo il terribile incidente della scorsa settimana, ma l’affetto e la vicinanza di tutto il gruppo potranno rappresentare un sostegno fondamentale lungo il percorso di recupero.

Redazione

