FOTONOTIZIA. L'Albissole e i suoi tifosi al fianco di Bonanni: "Forza Fra, lotta da Ultras"

In tutto l'ambiente dell'Albissole si respirava nel prepartita la volontà di dedicare l'eventuale successo in casa della Baia Alassio a Francesco Bonanni.
Missione compiuta quindi per i giocatori di Cattardico e gli ultras biancocelesti, pronti a dedicare all'attaccante uno striscione a pochi istanti dal triplice fischio finale
Martedì è previsto il primo intervento chirurgico dopo il terribile incidente della scorsa settimana, ma l’affetto e la vicinanza di tutto il gruppo potranno rappresentare un sostegno fondamentale lungo il percorso di recupero.