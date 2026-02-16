Calcio | Baia Alassio, mister Sardo punge la città del Muretto: "Ci daremo alle bocce, in tribuna quattro gatti" (VIDEO)

Una ripresa davvero d'alto profilo non è bastata alla Baia Alassio Auxilium per riuscire ad ottenere un risultato utile contro la capolista Albissole.

Pastorino ha detto più volte di no alle iniziative offensive delle vespe, punite, dopo il pareggio di Di Mari, dal colpo di genio di Manuele Macagno.

"Sono deluso. E, visto il risultato maturato sul campo - ha dichiarato il mister - qualcuno potrebbe pensare che sia per quello. Non è così.

La mia delusione nasce da altro: ho visto dei ragazzi spingersi oltre il limite delle proprie forze per portare a casa un risultato che, nell’economia delle nostre vite, dovrebbe contare poco. E invece non è così.

Questi ragazzi hanno dato tutto contro la prima della classe onorando una maglia e i colori della città fino all'ultima goccia di sudore . Poi guardi in alto e vedi duecento persone dell'albissole e quattro gatti di Alassio. Sono sicuro che oggi spunteranno nei bar della città tanti professori a spiegare che loro (pur non essendo presenti ) avrebbero fatto meglio. Conoscevo l'apatia della città per il calcio e ieri ne ho avuto la conferma peccato perché avrebbero visto dei leoni in campo e sarebbero stati fieri di loro. Noi siamo diversi e ci saremo fino alla fine."