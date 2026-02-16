Calcio | Carcarese e Loano da bottino pieno a Genova, Brignone e Halaj rilanciano la corsa salvezza

La domenica di campionato sorride alle formazioni savonesi a caccia di punti salvezza. Se la Carcarese brinda al primo successo sotto la nuova guida tecnica, la San Francesco Loano conferma un momento di forma straordinario che riapre totalmente i giochi per la permanenza in categoria.

Dopo l'incoraggiante pareggio ottenuto contro la capolista Millesimo, la Carcarese di mister Girgenti compie il salto di qualità vincendo sul campo del Molassana per 1-0. La gara si è sbloccata quasi subito: al 3', Brignone ha trovato la zampata vincente che ha deciso l'incontro.

Nonostante una partita avara di grandi occasioni da rete, la formazione valbormidese ha dimostrato grande solidità e maturità nel gestire il vantaggio per tutto il resto della gara.

Continua la marcia della San Francesco Loano, capace di espugnare il campo dell'Athletic Club Albaro con un pesante 1-0 firmato da Halaj. Dopo un primo tempo equilibrato e con poche emozioni, la rete decisiva è arrivata a inizio ripresa (47') grazie a una conclusione angolata che non ha lasciato scampo al portiere avversario.

I tre punti conquistati ieri portano il Loano a quota 18 punti in classifica. Un bottino che permette ai rossoblù di agganciare il Bogliasco e di portarsi a sole tre lunghezze dal Golfo Pro Recco. La salvezza diretta, che fino a poche settimane fa sembrava un miraggio, è ora un obiettivo concreto degli uomini di Brignoli.



