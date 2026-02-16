Calcio | San Filippo Neri, il tecnico Curto boccia l'arbitraggio con la Golfodianese: "Decisioni discutibili, inizia a sorgerci qualceh dubbio"

Sulla carta il pronostico appariva segnato a favore della Golfodianese, invece la San Filippo Neri ha saputo ribattere colpo su colpo ai rossoblu, giocandosela ad armi pare contro la formazione imperiese.

Mister Curto, nonostante il 3-2 incassato dagli ospiti, ha sototlineato la buona prova dei ragazzi ingauni, puntando il dito nei confronti della direzione di gara:

"Oggi abbiamo affrontato un’ottima squadra, ben allenata e ben attrezzata, ma il risultato non rispecchia quanto si è visto in campo. I miei ragazzi hanno disputato una grande prova, sia dal punto di vista caratteriale sia sotto il profilo del gioco. Purtroppo, però, ci siamo scontrati ancora una volta con una direzione di gara che lascia qualche dubbio.

È vero che occupiamo le retrovie della classifica, ma meritiamo ed esigiamo rispetto: come tutti, ci alleniamo e fatichiamo per ottenere risultati, e vedersi sottrarre punti per decisioni quantomeno discutibili lascia l’amaro in bocca. Ci auguriamo che già dalla prossima domenica gli episodi vengano valutati correttamente, perché non fischiare un fuorigioco evidente, visto da tutti — compreso il direttore di gara — ci lascia perplessi.

Non vogliamo pensare male, ma quando pochi minuti dopo un nostro giocatore viene colpito in area e anche in quell’occasione si lascia correre, il dubbio inevitabilmente si insinua.

Voglio comunque fare i complimenti ai miei ragazzi: oggi hanno disputato un’ottima partita, e vederli delusi per una sconfitta condizionata da questi episodi fa davvero male".