Calcio | 16 febbraio 2026, 11:06

Calcio | Eccellenza, fuga Millesimo: Gualtieri firma il +5, il Pietra Ligure accusa la fatica

Valbormidesi ancora a segno in pieno recupero, bianocelesti ko con la Fezzanese dopo appena mezz'ora

Gualtieri, autore del gol partita

Non si ferma più la capolista. Se l'episodio contro l'Arenzano sembrava un segnale, la vittoria di ieri contro la Voltrese è la conferma definitiva: il Millesimo ha ufficialmente inserito le marce alte e ha tutta l'intenzione di scappare via.

La squadra di mister Macchia sembra aver stretto un patto con il destino (e con il cronometro). Per l'ennesima volta, il gol partita è arrivato a tempo quasi scaduto, trasformando quello che sembrava un pareggio blindato in un trionfo pesantissimo. Al 94', ci ha pensato Gualtieri a far esplodere la gioia dei padroni di casa, proprio pochi minuti dopo l'errore sotto porta di Ndiaye. 

Di contro, il Pietra Ligure deve fare i conti con un brusco stop. La sconfitta per 3-1 contro la Fezzanese ha il sapore amaro della stanchezza. I biancocelesti sono apparsi meno brillanti del solito, probabilmente pagando il dazio fisico e mentale dell'impegnativo turno di Coppa Italia d'Eccellenza disputato contro la Solbiatese.

Nonostante il gol di Sogno al 59' avesse riacceso le speranze, i ragazzi di Moraglia non sono riusciti a completare la rimonta, scivolando ora a -5 dalla vetta.

Con questo risultato, il Millesimo consolida il primato e allunga sensibilmente, mettendo pressione a tutte le inseguitrici. 

Per il Pietra Ligure, tuttavia, non c'è tempo per piangersi addosso: i biancocelesti sono attesi da un impegno di prestigio e altissima difficoltà. Mercoledì, infatti, si tornerà subito in campo contro l'Alessandria, un match che dirà molto sulla capacità di reazione del gruppo dopo questo weekend complicato.

