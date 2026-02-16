Calcio | Eccellenza, fuga Millesimo: Gualtieri firma il +5, il Pietra Ligure accusa la fatica

Non si ferma più la capolista. Se l'episodio contro l'Arenzano sembrava un segnale, la vittoria di ieri contro la Voltrese è la conferma definitiva: il Millesimo ha ufficialmente inserito le marce alte e ha tutta l'intenzione di scappare via.

La squadra di mister Macchia sembra aver stretto un patto con il destino (e con il cronometro). Per l'ennesima volta, il gol partita è arrivato a tempo quasi scaduto, trasformando quello che sembrava un pareggio blindato in un trionfo pesantissimo. Al 94', ci ha pensato Gualtieri a far esplodere la gioia dei padroni di casa, proprio pochi minuti dopo l'errore sotto porta di Ndiaye.

Di contro, il Pietra Ligure deve fare i conti con un brusco stop. La sconfitta per 3-1 contro la Fezzanese ha il sapore amaro della stanchezza. I biancocelesti sono apparsi meno brillanti del solito, probabilmente pagando il dazio fisico e mentale dell'impegnativo turno di Coppa Italia d'Eccellenza disputato contro la Solbiatese.

Nonostante il gol di Sogno al 59' avesse riacceso le speranze, i ragazzi di Moraglia non sono riusciti a completare la rimonta, scivolando ora a -5 dalla vetta.

Con questo risultato, il Millesimo consolida il primato e allunga sensibilmente, mettendo pressione a tutte le inseguitrici.

Per il Pietra Ligure, tuttavia, non c'è tempo per piangersi addosso: i biancocelesti sono attesi da un impegno di prestigio e altissima difficoltà. Mercoledì, infatti, si tornerà subito in campo contro l'Alessandria, un match che dirà molto sulla capacità di reazione del gruppo dopo questo weekend complicato.