Pallanuoto | Coppa Italia, pronostici rispettati alla Sciorba: vince Recco, piazzamento d'onore per la Rari

I pronostici erano tutti, non a caso, dalla parte della Pro Recco e anche questa volta non ci sono state sorprese: la Coppa Italia 2026 di pallanuoto maschile va ad arricchire ulteriormente la già colma bacheca dei recchelini.
Per la Rari Nantes Savona, invece, arriva l’ennesimo piazzamento d’onore: il quarto negli ultimi quattro anni tra LEN Euro Cup, Serie A1 e Coppa Italia, dopo la finale persa anche nella scorsa edizione a Napoli, sempre contro Recco.
Alla Sciorba il match si è chiuso sul 13-7 per la squadra di Sandro Sukno, al termine di una gara in cui sono emersi tutti i valori tecnici consolidati dei campioni d'Italia.
Per i ragazzi di Alberto Angelini lo sguardo si sposta ora sull’Europa: giovedì prossimo, alla piscina “Zanelli”, è in programma l'ultimo impegno della fase a gironi di LEN Euro Cup contro lo Steaua Bucarest.
TABELLINO
Formazioni
PRO RECCO: Nicosia, Di Fulvio, Granados, Cannella 2, Fondelli, Durik, Presciutti, Pavillard 1, Iocchi Gratta 2, Buric 2, Condemi F. 2, Irving 3, Negri, Cassia 1, De Marchi.
Allenatore Sandro Sukno.
BANCO BPM R.N. SAVONA: Del Lungo, Rocchi, Damonte 1, Figlioli 4 (di cui 2 su rigore), Occhione, Rizzo, Gullotta, Bruni, Condemi A. 1, Guidi 1, Leinweber, Marini, Giotta Lucifero, Cora, Turazzini.
Allenatore Alberto Angelini.
Arbitri: Arnaldo petronilli di Roma e Mirko Schiavo di Palermo.
Giudice Arbitro: Sebastiano Marchiesello di Catania.
Superiorità numeriche:
PRO RECCO: 8 / 15.
BANCO BPM R.N. SAVONA: 3 / 13 + 2 rigori realizzati.
Note:
Spettatori: 1.200 circa.
Usciti per 3 falli: A 4’02” dalla fine del 4° tempo Guidi (Savona).
A 6'09” dalla fine del 2° tempo è stato ammonito per proteste l'allenatore del Savona, Angelini.
A 8'00” dalla fine del 3° tempo è stato ammonito per proteste l'allenatore del Recco, Sukno.