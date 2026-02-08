Pallanuoto | Coppa Italia, pronostici rispettati alla Sciorba: vince Recco, piazzamento d'onore per la Rari

I pronostici erano tutti, non a caso, dalla parte della Pro Recco e anche questa volta non ci sono state sorprese: la Coppa Italia 2026 di pallanuoto maschile va ad arricchire ulteriormente la già colma bacheca dei recchelini.

Per la Rari Nantes Savona, invece, arriva l’ennesimo piazzamento d’onore: il quarto negli ultimi quattro anni tra LEN Euro Cup, Serie A1 e Coppa Italia, dopo la finale persa anche nella scorsa edizione a Napoli, sempre contro Recco.

Alla Sciorba il match si è chiuso sul 13-7 per la squadra di Sandro Sukno, al termine di una gara in cui sono emersi tutti i valori tecnici consolidati dei campioni d'Italia.

Per i ragazzi di Alberto Angelini lo sguardo si sposta ora sull’Europa: giovedì prossimo, alla piscina “Zanelli”, è in programma l'ultimo impegno della fase a gironi di LEN Euro Cup contro lo Steaua Bucarest.

TABELLINO

Formazioni



PRO RECCO: Nicosia, Di Fulvio, Granados, Cannella 2, Fondelli, Durik, Presciutti, Pavillard 1, Iocchi Gratta 2, Buric 2, Condemi F. 2, Irving 3, Negri, Cassia 1, De Marchi.

Allenatore Sandro Sukno.

BANCO BPM R.N. SAVONA: Del Lungo, Rocchi, Damonte 1, Figlioli 4 (di cui 2 su rigore), Occhione, Rizzo, Gullotta, Bruni, Condemi A. 1, Guidi 1, Leinweber, Marini, Giotta Lucifero, Cora, Turazzini.

Allenatore Alberto Angelini.



Arbitri: Arnaldo petronilli di Roma e Mirko Schiavo di Palermo.

Giudice Arbitro : Sebastiano Marchiesello di Catania.



Superiorità numeriche:

PRO RECCO: 8 / 15.

BANCO BPM R.N. SAVONA: 3 / 13 + 2 rigori realizzati.

Note:

Spettatori : 1.200 circa.

Usciti per 3 falli : A 4’02” dalla fine del 4° tempo Guidi (Savona).



A 6'09” dalla fine del 2° tempo è stato ammonito per proteste l'allenatore del Savona, Angelini.

A 8'00” dalla fine del 3° tempo è stato ammonito per proteste l'allenatore del Recco, Sukno.