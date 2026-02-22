Calcio | Eccellenza. Il Rivasamba passa di misura al "Merlo", un buon primo tempo non basta alla San Francesco Loano

S.F. LOANO - RIVASAMBA 0-1 (Cusato 65')

54' finisce qua

53' prova la soluzione da fuori Agate ma non trova la porta

51' miracolo di Cammarota sul colpo di testa Auteri, a mano aperta! Sembrava già dentro ma il portiere ospite è riuscito a toccarla quel tanto che basta

50' palo di Diakhate! Conclusione dalla destra dritta sul montante

45' nove minuti di recupero

43' Lingua per Alberto nella S.F. Loano, nel Rivasamba spazio a De Rigo per Cusato

40' simulazione di Hamati in area punita con il cartellino giallo

30' Scalvini! Gran parata su Sinatra che in area aveva girato verso la porta

28' dentro Diakhate nel Rivasamba, esce Cirrincione

27' ammonito anche Cusato

24' ammonito Rimondo

24' altro cambio: esce Valentino ed ecco Hamati nei rossoblu

23' Rimondo ci prova su punizione, palla alta

21' esce Carastro, dentro Agate nella S.F. Loano

20' VANTAGGIO RIVASAMBA CON CUSATO! Cross dalla destra e in mezzo ecco la zampata del capitano per l'1-0 calafato

18' se lo mangia Cirrincione, deviazione dalla sinistra e il n.11 non trova la porta in girata mandando alto

14' riprende il gioco

13' lascia il campo in barella Sofato, un augurio di pronta guarigione da parte nostra. Nel Rivasamba entra Xhindi

9' grave infortunio quello di Sofato, il n.7 è andato giu da solo senza alcun contatto mentre correva: subito in lacrime: gioco interrotto e sanitari in campo per un infortunio che pare interessare il tendine

8' inizio diverso rispetto alla prima frazione, cerca di ragionare di piu il Rivasamba con il pallone, senza affrettare la giocata. Prima un buon spunto di Sofato sulla sinistra, ma i rossoblu si difendono

7' si allunga troppo la palla e finisce per commette fallo Sanguineti: è il primo giallo della gara

15:59 ripartiti senza cambi

SECONDO TEMPO

46' si chiude dopo l'azione del Rivasamba la prima frazione, era riuscito ad arrivare a deviare Cirrincione sul secondo palo sul cross dalla sinistra, ma palla sull'esterno

45' uno di recupero

43' lancio di Hovsepian per Auteri, controllo e qualche passo, poi il tiro fuori misura

42' contento della prova dei suoi Brignoli, ben messi in campo e ordinati

41' cross di Auteri respinto, raccoglie Hovsepian, ma manca la mira da parte dell'esterno: palla sul fondo

40' sterzata di Halaj e tiro da fuori, palla deviata: corner

35' Auteri al cross, svetta Halaj ma non arriva all'appuntamento con il pallone

29' prova Halaj con il destro, tiro sul primo palo bloccato da Cammarota. Tantissime palloni recuperati dai rossoblu, molto attivi anche sulle seconde palle

23' sta destando una buona impressione la S.F. Loano per il sacrificio in fase di ripiego e la pressione che sta attuando, in impostazione qualche palla buttata dal Rivasamba che deve ancora trovare le misure

15' tentativo anche per Linale, palla bassa e senza grande potenza: blocca Scalvini

14' al tiro anche Villa, ma non trova la porta dopo la buona trama arancionera scaturita da un recupero

13' rimpallato il tiro di Cirrincione, palla tra le braccia di Scalvini

12' rossoblu aggressivi e vogliosi di recuperare palla, atteggiamento molto positivo fino ad ora

6' buoni ritmi in questi primi minuti, ma occasionissima per la S.F. Loano con Auteri che incrocia dopo il suggerimento di Cauteruccio, il n.10 non trova la porta

15:01 partiti

PRIMO TEMPO

Due vittorie consecutive e un momento positivo per i rossoblu, ma non c'è tanto da adagiarsi, la posizione in classifica è sempre pericolosa. L'occasione di centrare altri tre punti si presenta contro un Rivasamba d'alta classifica, ma reduce da un cambio in panchina a sorpresa in settimana, con l'addio di Maisano e il subentro del vice Ghio.

Formazioni

S.F. LOANO: Scalvini, Hovsepian, Alberto, Valentino, Pare, Balla, Carastro, Rimondo, Halaj, Auteri, Cauteruccio

A disposizione: Barroero, Youssoufa, Lingua, Di Lorenzo, Oxhallari, Di Bella, Parodi, Agate, Hamati

Allenatore: Brignoli

RIVASAMBA: Cammarota, Sanguineti, Garbarino, Linale, Queirolo, Sinatra, Sofato, Firenze, Villa, Cusato, Cirrincione

A disposizione: Cervone, Santinelli, Tassotti, Bacigalupo, Xhindi, M. De Filippi, Diakhate, De Rigo, Demattei

Allenatore: Ghio

Arbitro: Tommaso Miraglia (Imperia)

Assistenti: Mario Preci (Savona) - Alessandro De Lucia (Genova)