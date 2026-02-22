Calcio | Prima Categoria A. I sogni dell'Albingaunia passano dal match con la Virtus, bagarre aperta in ogni zona della classifica

L’Albingaunia attraversa probabilmente il momento più delicato della stagione, pur vissuta fin qui sull’onda di un entusiasmo contagioso.
Per continuare a coltivare il sogno playoff, i bianconeri saranno però chiamati a fare risultato pieno sul campo della capolista Virtus Sanremese, dopo la striscia di tre pareggi consecutivi negli scontri diretti tra Coppa e campionato.
Il Ventimiglia seguirà con grande attenzione il big match: i frontalieri, superando il Borghetto, potrebbero infatti accorciare sulla vetta oppure mettere al sicuro la qualificazione alla fase regionale dei playoff, obiettivo legato al margine minimo di sette punti tra seconda e terza posizione.
La zona spareggi resta comunque apertissima, come dimostrano sfide di rilievo quali Andora-Dego e Cengio-Bordighera.
In coda riflettori puntati su Altarese-Cisano e Ospedaletti-San Filippo Neri, mentre il Quiliano & Valleggia cercherà il terzo successo consecutivo davanti al proprio pubblico contro il Camporosso.