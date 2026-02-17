Edizione locale
mercoledì 18 febbraio
Calcio | Serie D. Non omologato il risultato di Celle Varazze - Cairese
Calcio | Il Savona supera il Pontelungo, Ninivaggi: "Nel secondo tempo l’atteggiamento ha fatto la differenza" (VIDEO)
Coppa Liguria di Seconda Categoria | Primo round nel girone di semifinale per la Nolese, stasera la sfida all'Alta Val d'Orba
Calcio | Primo successo per Girgenti in biancorosso: "Vittoria con fame e qualità, il piccolo Daniele ci ha portato fortuna" (VIDEO)
Calcio | Il Pietra Ligure nel tempio del Moccagatta, battere l'Alessandria è l'unica via per ambire ai quarti di Coppa
martedì 17 febbraio
Calcio | Finale, Alessi brinda comunque al successo sulla Superba: "Non tengo la prestazione, ma i punti sono pesantissimi"
Calcio | Andora, colpo esterno a Oneglia. Mister Ghigliazza: "Alleno un gruppo di ragazzi veramente fantastici" (VIDEO)
Calcio | Il Sassello cade nello scontro diretto, mister Musso: "Onore alla Nolese" (VIDEO)
Calcio | L'Albissole continua a vincere, Pastorino: "Abbiamo saputo soffire e poi abbiamo buttato il cuore oltre l’ostacolo" (VIDEO)
Calcio | Savona, vittoria col Pontelungo e ora derby con l'Albissole. Sassari: "Abbiamo solo un risultato, andremo là per vincere" (VIDEO)
Calcio
Altarese, vittoria con brivido finale sull'Oneglia. Provato: "Risultato giusto, riaperta per nostre ingenuità" (VIDEO)
Calcio
Calcio. Multedo, Bazzigalupi va oltre il risultato: "Contro il Savona ha vinto lo sport" (VIDEO)
Calcio
Pietra Ligure, il Taggia impone il pari. Cocco: "Poco lucidi, a Loano sapremo sporcarci le mani"
Calcio
|
17 febbraio 2026, 10:50
Calcio | Il Savona vince ancora in casa, per il Pontelungo si allunga la serie nera: le foto del 3-0 del "Chittolina"
Gli scatti di Gabriele Siri per la sfida della 21esima giornata di Promozione, girone A
Gabriele Siri
