Calcio | Primo successo per Girgenti in biancorosso: "Vittoria con fame e qualità, il piccolo Daniele ci ha portato fortuna" (VIDEO)

Dopo i segnali incoraggianti mostrati nel pareggio interno contro il Millesimo, la Carcarese è riuscita a dare di nuovo slancio alla propria graduatoria. conquistando i primi tre punti della gestione Girgenti. Sul non semplice campo del Molassana, i biancorossi hanno sfoderato una prestazione di carattere e sostanza, espugnando l'impianto genovese grazie alla rete decisiva di Brignone.

Al termine della sfida, l'allenatore ha espresso tutta la sua soddisfazione per la crescita del gruppo, dedicando un pensiero speciale a un sostenitore d'eccezione:

“I ragazzi sono stati fantastici a volere questo risultato, hanno messo fame e determinazione condita da giocate di ottima fattura. Dobbiamo essere più incisivi quando si può chiudere la gara, ma siamo sulla strada giusta. Con questo atteggiamento ci toglieremo delle belle soddisfazioni. Ci tengo a ringraziare il nostro piccolo tifoso Daniele, che oggi ci ha portato fortuna!”