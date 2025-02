Calcio, Prima Categoria A. Meno dieci alla fine, per un campionato sempre più entusiasmante

Dieci partite alla fine e sette squadre raccolte in nove punti. Basterebbero queste poche parole per definire il grande clima di incertezza che governa in girone A di Prima Categoria.

Una stagione memorabile che al momento vede le vespe della Baia Alassio davanti a tutti. Avversario di giornata al Ferrando sarà un Vadino ferito dopo il pari beffa contro l’Ospedaletti.

Alle spalle dei gialloneri le prime inseguitrici sono Golfodianese e Camporosso, per entrambe domenica in trasferta sui campi di Imperiese e Dego.

Match con vista playoff al Riva, tra San Filippo Neri e Andora, mentre gli orange di Luccisano anticiperanno alle 14:30 la gara con l’Altarese.

Il Cengio, infine, scenderà in riviera per affrontare l’Oneglia, percorso inverso, direzione Mallare, per il Borghetto.