Rari Nantes Savona | Via al nuovo corso per istruttore di nuoto, tutte le info per partecipare

La Rari Nantes Savona s.s.d. a r.l. in qualità di Scuola Nuoto Federale regolarmente affiliata alla Federazione Italiana Nuoto indice ed organizza un Corso per ISTRUTTORE NUOTO.

La qualifica di Istruttore è propedeutica per la formazione successiva dei Tecnici per le discipline di nuoto, pallanuoto, nuoto sincronizzato, salvamento, fitness in acqua.

La qualifica abilita a tutte le attività d’insegnamento nell’ambito di una scuola nuoto sotto la supervisione di un tecnico in possesso del brevetto di Coordinatore.

REQUISITI DI AMMISSIONE

Per partecipare al corso Istruttore è necessario:

a. Aver compiuto 16 anni al momento della prova di ammissione

b. Essere in possesso della licenza secondaria di primo grado (ex licenza media inferiore);

c. Disporre di certificato di idoneità all’attività sportiva non agonistica in corso di validità rilasciato dal medico di base o da un medico sportivo, da consegnare prima dello svolgimento della prova pratica attitudinale di cui al punto successivo d);

d. Superare una prova pratica attitudinale, previo versamento della relativa quota, dalla quale sono esonerati gli atleti tesserati agonisti o ex atleti nelle discipline del nuoto, pallanuoto, nuoto artistico, nuoto per salvamento con almeno quattro anni di tesseramento nel decennio antecedente la prova pratica;

e. In caso di mancato superamento della prova attitudinale di cui al precedente punto d), il candidato è tenuto a corrispondere la quota prevista dalla Normativa Generale quale titolo di partecipazione alle spese di organizzazione della prova stessa.

f. Compilare la modulistica relativa (in allegato) ed inviarla tramite mai a info@rarinantes.sv.it entro il 20 febbraio 2026

g. Tramite l’utenza del portale federale versare la quota di partecipazione di euro 200,00 spettante alla FIN.

h. Sul codice iban IT38I0503410600000000026703 della scuola nuoto federale Rari Nantes Savona versare la quota di partecipazione di euro 150spettante alla scuola nuoto federale Rari Nantes Savona.

PROVA PRATICA ATTITUDINALE

Nel corso della prova pratica attitudinale il candidato deve possedere le abilità motorie acquatiche necessarie per svolgere le sue funzioni, nello specifico:

a. Tuffo di testa correttamente eseguito

b. Recupero di oggetto posto in profondità

c. Percorrenza di 12 metri in subacquea

d. Stazionamento verticale con gambe a bicicletta per almeno 20 secondi

e. Nuotare 25 metri per ciascuno degli stili regolamentari (farfalla – dorso – rana – stile libero) con tecnica adeguata, tale cioè da non comportare squalifica se eseguita in un contesto agonistico.

La prova di ammissione si svolgerà sabato 28 febbraio 2026 alle ore 13,00 presso la Piscina “Zanelli” in Corso Colombo 3 a Savona

I candidati che supereranno la prova di ammissione saranno ammessi al Corso Teorico che inizierà il giorno 1° marzo 2026 presso Sala Riunioni della Piscina Zanelli in Corso Colombo 3 a Savona.

MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLE PROVE DI ESAME

Alle prove d’esame sono ammessi solo i corsisti che avranno partecipato ad un minimo del 75% delle ore di lezione in presenza (la presenza sarà contata solo se l’allievo ha presenziato all’intera lezione.), svolto interamente il tirocinio pratico previsto (72 ore) ed aver visionato le lezioni online sulla piattaforma della formazione a distanza (la cui chiave di accesso sarà inviata automaticamente dal sistema con il pagamento della quota del Corso).

Dopo aver visionato tutto il corso online il sistema produrrà un attestato che andrà consegnato il giorno dell’esame finale

Le prove d’esame consistono in:

• un test scritto composto da 50 domande a risposta chiusa selezionate da un database messo a disposizione dal SIT Nazionale

• un colloquio orale mediante le quali evidenziare la conoscenza dei contenuti proposti e il grado di competenza acquisito.

L’esito della prova scritta costituisce un elemento orientativo della valutazione e non può quindi precludere la partecipazione del candidato all’esame orale.

I candidati assenti o risultati non idonei all’esame possono sostenere una seconda prova dietro versamento dell’apposita quota e richiesta scritta, non prima di 60 giorni e non oltre un anno dalla data del primo esame, in una sessione ordinaria successiva o in altra sessione appositamente costituita. Qualora il candidato risulti ancora assente o non idoneo deve frequentare nuovamente il corso versando la relativa quota.