Vela paralimpica | La quinta edizione del campionato ligure è in rampa di lancio, si parte da Andora

La vela paralimpica ligure si prepara a una nuova stagione all’insegna dell’inclusione, della formazione tecnica e della crescita del movimento sportivo regionale, con l’avvio della V edizione del Campionato Regionale Ligure di Vela Paralimpica, un circuito articolato su sei tappe distribuite lungo il territorio. Il calendario della manifestazione, presentato questa mattina in Sala Trasparenza di Regione Liguria, a Genova, toccherà diverse località della regione. Da Andora a Savona/Varazze, da Genova, a Santa Margherita Ligure, fino alle tappe di Chiavari/Lavagna e La Spezia, con l’obiettivo non solo di sviluppare l’aspetto agonistico, ma anche di consolidare il dialogo tra sport e realtà sociali locali, promuovendo una maggiore partecipazione delle associazioni e delle famiglie delle persone con disabilità. Presenti alla conferenza stampa di questa mattina, i rappresentanti di Federazione Italiana Vela, Lega Navale Italiana, del CIP Liguria - con il suo vicepresidente Claudio Puppo - i rappresentanti dei comuni tappa del campionato, gli ufficiali e gli ufficiali e i membri della sezione velica della Marina Militare di La Spezia, oltre a Enrico Carrea e Umberto Verna, organizzatori della manifestazione.



«Il Campionato regionale ligure di vela paralimpica classe "Hansa 303" taglia il traguardo della sua quinta edizione affiancando lo spettacolo agonistico, articolato in sei tappe da marzo a settembre, con la sensibilizzazione sul tema degli sport nautici accessibili - commenta la vicepresidente di Regione Liguria con delega allo Sport Simona Ferro. La novità di quest'anno riguarda gli eventi di confronto e collaborazione sinergica con le associazioni del territorio che arricchiscono il palinsesto: non mancheranno open day, convegni ed incontri per parlare di attività inclusive e di opportunità sportive per persone con disabilità o fragilità di vario tipo. Un modo per ribadire che lo sport può e deve essere per tutti, grazie all'esempio di atleti di straordinaria forza e tenacia come i protagonisti del Campionato regionale»



Promosso dal Comitato Italiano Paralimpico e inserito nel contesto delle attività dedicate alla vela accessibile, il campionato si propone di ampliare le opportunità di pratica sportiva per persone con disabilità e fragilità diverse, creando occasioni di incontro tra gli equipaggi della classe Hansa 303 e le comunità ospitanti. Tra gli appuntamenti principali, il percorso prevede momenti di approfondimento e divulgazione legati allo sport inclusivo: a La Spezia, dal 20 al 22 marzo, sono in programma una conferenza e un open day dedicato alla vela paralimpica; a Chiavari, il 21 aprile, il convegno “Sport nautici e inclusione”; mentre a Varazze, nel mese di maggio, si terrà una giornata focalizzata sugli sport inclusivi. Il primo appuntamento tecnico della stagione si svolgerà ad Andora il 7 e 8 marzo 2026, dove il mare ligure ospiterà il Raduno Atleti classe Hansa e un corso formativo rivolto agli istruttori, inserito nel programma del campionato regionale. L’iniziativa punta a rafforzare la preparazione dei tecnici e a consolidare la Liguria come punto di riferimento per la vela paralimpica. Il percorso formativo è destinato agli istruttori della Federazione Italiana Vela (con particolare attenzione agli istruttori para della I Zona I) e a tecnici di qualsiasi livello con indirizzo derive. L’obiettivo principale è approfondire la conoscenza dell’imbarcazione Hansa 303 e sviluppare metodologie di allenamento specifiche sia per le configurazioni singolo sia doppio, favorendo un approccio tecnico inclusivo e personalizzato.



