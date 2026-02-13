Nuoto paralimpico | Fin e Cip uniscono le forze per la diffusione in Liguria

Si è svolto in data odierna un incontro istituzionale tra il Presidente del Comitato Italiano Paralimpico – CR Liguria, professor Dario Della Gatta, e il Presidente della Federazione Italiana Nuoto – CR Liguria, Alessandro Martini.

L’incontro, caratterizzato da grande cordialità e piena condivisione di intenti, ha rappresentato un momento significativo per delineare le linee guida strategiche per lo sviluppo e il rafforzamento del nuoto paralimpico in Liguria. I due Presidenti hanno espresso piena disponibilità sullo sviluppo di progetti di sensibilizzazione da proporre negli istituti scolastici regionali, sulla diffusione della cultura dello sport paralimpico e per lavorare congiuntamente sul miglioramento dell’accessibilità agli impianti..

Il Comitato Italiano Paralimpico della Liguria è impegnato ad allargare le possibilità e gli spazi di attività in tutta la regione, per intercettare un numero sempre maggiori di atleti e di famiglie, che possano avvicinarsi così agli sport paralimpici. Tra le attività, l’impegno è volto anche al raggiungimento di alti standard di fruizione per i complessi sportivi della Liguria, per un territorio sempre più accessibile e inclusivo.



