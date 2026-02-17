Vela | Vento, ghiaccio ma anche tanta passione: cala il sipario sulla 35^ edizione dell'Invernale del Ponente

E' calato domenica scorsa, 15 febbraio, il sipario sulla 35esima edizione del Campionato Invernale del Ponente Ligure, con la cerimonia di premiazione alla Marina di Varazze che è stato l'atto finale con cui si è celebrata la resilienza di equipaggi e organizzatori.

In un'edizione segnata da condizioni meteorologiche estreme, il torneo, organizzato dalla sinergia tra Varazze CN, CN Celle e LNI Savona, si è chiuso con l'annullamento dell’ultima prova a causa dell'allerta arancione per neve, specchio di un calendario che ha messo a dura prova equipaggi e tattici. Tra giornate di bonaccia totale e regate disputate sotto raffiche di tramontana fino a 30 nodi, l'eccellenza tecnica dei partecipanti è emersa in sei prove altamente selettive, gestite con precisione dai Comitati di Regata guidati dai giudici Carattino, De Caro e Goinavi.

Il verdetto del campo ha sancito la netta vittoria di Velasquez, il Ridas 37 di Luigi Buzzi (CV Celle), che ha dominato la classifica generale ORC e la Classe C con un ruolino di marcia quasi perfetto. Sul podio generale salgono anche Vitamina, il Dehler 39 SQ di Angelo Zelano (LNI Savona) — primo classificato nella Classe ORC B — e il J-24 Bellastoria di Mauro Benfatto. Nonostante i capricci del meteo, che ha regalato scenari suggestivi con la vetta del Monte Beigua innevata a fare da sfondo alle competizioni, l'efficienza dell'organizzazione in mare ha garantito la regolarità delle partenze e la sicurezza della flotta nelle giornate più tempestose di gennaio.

Nelle classifiche di categoria, la Classe ORC B ha visto il successo di Vitamina davanti a Rachistar e Tarantella, mentre nella numerosa Classe ORC C, dietro l'imprendibile Velasquez, si sono distinte le imbarcazioni J-24, con Bellastoria e Nuvola Rossa a completare il podio. Questo trentacinquesimo capitolo dell'Invernale del Ponente va in archivio come una delle edizioni più combattute degli ultimi anni, confermando il prestigio di un campo di gara capace di alternare tatticismi in brezza leggera a prove di forza pura contro il mare d’inverno.

«Un grande grazie a tutti per la splendida esperienza vissuta in questa stagione - commentano dal Club Nautico varazzino - Un ringraziamento speciale va prima di tutto ai partecipanti, agli equipaggi e agli armatori, veri protagonisti di questo campionato: con la vostra passione, il vostro impegno e lo spirito sportivo avete reso ogni giornata emozionante e indimenticabile. Grazie anche a tutti gli sponsor che con il loro prezioso supporto contribuiscono alla crescita e alla qualità della manifestazione. Un sentito grazie anche ai nostri colleghi del Comitato dei Circoli LNI Savona e Club Nautico Celle per l’organizzazione e la professionalità che ogni anno rendono questo appuntamento unico. Complimenti a tutti, ci vediamo in mare alla prossima edizione».

Questo il podio della classifica generale Gran Crociera

1. Manicchia, Dufour 34 di Oscar Bonetti della LNI Arona, a 8 punti (1-1-3-1-2-3);

2. Mediterranea, X-362 di Marco Pierucci del CV Domaso, a 10 punti (3-3-2-2-1-2);

3. Soffio, Dufour 405 GL di Massimiliano Casiroli del Savona YC, a 16 punti (4-2-6-3-3-4).

Podio della Classe Libera

1. Whiz, Genesi 43 di Andrea Bartolotti della LNI Savona a 5 punti (1-1-1-1-4-1);

2. Solamente, Dufour36 Classic di Giancarlo Cominoli del Savona YC, a 11 punti (3-3-2-4-1-2);

3. Delphia, Delphia 24 di Diego Finotello del CV Wind, a 18 punti (2-4-4-4-4-4).

Podio della Classe monotipo J-24, aggregata alla seconda parte del Campionato, fra gennaio e febbraio

1. Be Beef, di Francesco Nucara del CVM Viareggio a 6 punti (1-1-4);

2. Bellastoria, di Mauro Benfatto della LNI Mandello Lario, a 8 punti (2-5-1);

3. Birba, di Enrico Fusi del Varazze CN, a 8 punti (3-2-3).