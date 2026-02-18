Vela | Parte il programma "Alta Formazione Tecnica" per il Comitato I Zona

Il Comitato I Zona FIV lancia ufficialmente il nuovo programma di “Alta Formazione Tecnica“, un percorso didattico innovativo progettato per rivoluzionare la preparazione di atleti, istruttori e appassionati di vela.



Strutturato per offrire una visione olistica della performance, il corso unisce la flessibilità di fruizione online a sessioni in presenza, con crediti formativi per l’aggiornamento continuo degli istruttori.

Il progetto nasce dalla volontà di andare oltre la semplice tecnica di navigazione, abbracciando ogni aspetto che concorre alla vittoria: dalla preparazione atletica alla psicologia, passando per la meteorologia, il regolamento e la nutrizione.

Alessandro Pezzoli, Presidente del Comitato I Zona FIV, ha dichiarato: “La formazione tecnica continua rappresenta il pilastro fondamentale per la crescita del nostro movimento. Con questo corso offriamo un’opportunità unica di aggiornamento, accessibile a tutti grazie alla modalità online, senza rinunciare al confronto diretto. Abbiamo voluto creare un percorso che offrisse una preparazione a 360 gradi: l’atleta moderno non deve solo saper portare la barca, ma padroneggiare la meteorologia, curare la nutrizione e allenare fisico e mente. Questa visione olistica è ciò che trasforma un buon velista in un campione”.

Il programma si articola in cinque moduli tematici, guidati da docenti di eccellenza. Si parte con il primo modulo, Tecnica, Tattica e Preparazione Atletica (4, 11, 18, 25 marzo), curato da Marco Iazzetta, Claudio Scotton e Umberto Verna. Questo modulo inaugurale, dalle 19:00 alle 21:00, offre una formula ibrida esclusiva: sarà fruibile online, ma con la possibilità di partecipare in presenza presso la sede del Comitato a Genova e, per la data del 18 marzo, presso la LNI Chiavari Lavagna per una sessione pratica sull’imbarcazione Hansa303.

Il percorso prosegue interamente online (orario 20:30-22:30) con focus verticali: Meteorologia con Andrea Boscolo (aprile), per interpretare i modelli previsionali e le strategie in regata; Regolamento con Marco Cimarosti (aprile-maggio), per trasformare la conoscenza delle regole in vantaggio tattico; Nutrizione con Daniela Capra (maggio), fondamentale per prevenzione e performance; e infine Psicologia dello Sport con Manuel Toscano (giugno), per l’ottimizzazione della prestazione mentale tramite il modello S.F.E.R.A.

La struttura flessibile consente di iscriversi all’intero percorso o ai singoli moduli. Le iscrizioni per l’intero corso o per il primo modulo chiudono tassativamente lunedì 2 marzo. Per i moduli successivi, la scadenza è fissata a una settimana prima dell’inizio delle lezioni.

Il programma completo e le date sono visibili cliccando sul link .

Il Comitato I Zona FIV rappresenta la Federazione Italiana Vela sul territorio ligure, coordinando l’attività dei circoli affiliati e promuovendo la diffusione dello sport velico. Attraverso la Direzione Tecnica Zonale, il Comitato lavora costantemente a vantaggio di atleti e allenatori, offrendo supporto didattico, organizzativo e tecnico per garantire la crescita qualitativa e quantitativa del movimento velico in Liguria, dalla base all’alto livello.

Per informazioni e iscrizioni:

Comitato I Zona FIV

Email: i-zona@federvela.it

Info

392.9591172