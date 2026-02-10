Vela | Andora si prepara ad accogliere la prima Italia Cup 2026: in arrivo 420 atleti della classe Ilca

Una quattro giorni di vela che segnerà un passaggio da circoletto rosso nella stagione nazionale di questo sport, in particolare per il mondo della vela giovanile e agonistica italiana. E' quella che si appresta a vivere Andora, dove, dal 14 al 17 febbraio, prende il via il grande appuntamento con la prima tappa dell’Italia Cup della classe ILCA, uno dei circuiti velici più attesi e prestigiosi del calendario nazionale.

All’evento, organizzato dal Circolo Nautico di Andora, sono attesi 420 atleti provenienti da tutta Italia che gareggeranno nelle classi ILCA 4, 6 e 7. Nelle acque di Andora ci saranno quattro giorni di regate intense che consentiranno di fare la selezione per partecipare alle regate internazionali previste nel 2026.

«La prima tappa dell’Italia Cup è uno degli eventi più importanti di quest’anno – spiega il presidente del Circolo Nautico di Andora Roberto Elena –. Dalle regate di Andora saranno selezionati gli atleti che parteciperanno alle più importanti competizioni internazionali. Per cui saranno 4 giorni di regate di altissimo livello, che vedranno competere i migliori laseristi di tutta Italia. In acqua scenderanno atleti di tutte le età, dagli Under 16 fino alle categorie Master degli adulti over 30 e over 50 anni».

La manifestazione di Andora si conferma, quindi, un grande appuntamento di carattere sportivo a livello nazionale ed internazionale. «Contiamo di creare un grande indotto per il turismo locale dato che tra team, staff e coach arriveranno qui in Liguria quasi 600 persone» aggiunge Roberto Elena. Grazie a queste manifestazioni nazionali ed internazionali organizzate dal Circolo Nautico, in collaborazione con la Fiv e con A.m.a., e con il patrocinio del Comune, Andora è diventata un centro di riferimento per il mondo della vela italiana.

Sabato 14 mattina si comincia con la prima regata dell’Italia Cup. Nelle prime due giornate ci saranno le prime prove di selezione, mentre le finali delle varie categorie saranno disputate lunedì 16 e martedì 17 febbraio.