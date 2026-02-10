Nuoto artistico | Buone notizie per la squadra del Doria Nuoto Loano dalla gara Interregionale Nord di Verona

Si è svolta a Verona, nei giorni 24 e 25 gennaio, la gara FIN Interregionale Nord di nuoto artistico – settore propaganda, con la partecipazione di numerose società provenienti da tutto il nord Italia.

La Doria Nuoto Loano ha preso parte alla competizione con le categorie Junior e Senior, ottenendo buoni risultati e indicazioni positive in vista del prosieguo della stagione.

Nel singolo junior, l’atleta Maya Ordine classe 2009 ha offerto un’ottima prestazione, chiudendo la gara al 12° posto, un risultato incoraggiante alla prima uscita stagionale.

Buona anche la prova del duo junior, Giorgia Zanoni e Maya Ordine, che ha concluso la competizione al 18° posto su 49 coppie in gara, dimostrando solidità ed esperienza in un contesto molto competitivo.

Ottimo risultato per il duo Junior/Senior Matilde Marino e Giada Delitala, una nuova coppia che, grazie all’impegno e alla determinazione, ha conquistato il 9° posto su 25 doppi partecipanti.

La squadra junior, scesa in vasca con sei atlete: Matilde Marino, Beatrice Mino, Maya Ordine, Giorgia Zanoni , Sofia Ghigliazza e Giulia Manni ha affrontato la gara con carattere, chiudendo all’12° posto. L’esperienza ha messo in evidenza aspetti positivi e spunti di lavoro utili per il futuro.

Un fine settimana intenso e formativo per la Doria Nuoto Loano, che rientra da Verona con risultati incoraggianti e la consapevolezza di poter continuare a crescere nel corso della stagione, commenta la coach Rossella Guaraldi.