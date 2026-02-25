Pallanuoto. Len Euro Cup, a Savona arriva il C.N. Marseille. Angelini: “Una squadra clamorosa, ci vorrà una Rari straordinaria”

Ottavi di finale di Len Euro Cup per la Rari Nantes Savona che questa sera, alle 19.00, riceve alla “Zanelli” i francesi del C.N. Marseille nell’incontro valevole per l’andata della primo turno a eliminazione diretta della seconda competizione europea per importanza a livello di club.

Alla vigilia della sfida ha parlato il tecnico biancorosso, Alberto Angelini: "La Rari ci arriva carica, pronta, con la solita voglia di confrontarsi e cercare di proporre la propria pallanuoto - ha spiegato - Ci troveremo davanti ad un club importante, il peggior avversario che potessimo desiderare dal sorteggio, con un budget elevatissimo e che ha fallito per una inezia il passaggio del turno in Champions League e ora si trova in un ambiente che non è il suo".

"Stiamo parlando di una squadra che assieme al Ferencvaros ha fornito il maggior numero di atleti negli ultimi europei - ha aggiunto Angelini -che vanta diversi nazionali tra Francia, Montenegro, Ungheria, Grecia e Olanda. Una squadra clamorosa. Ci vorrà una Rari straordinaria e speriamo che loro non siano in una grande giornata". Una gara di altissimo livello che promette spettacolo e grande pallanuoto: "Un'occasione - ha sottolineato l'allenatore della Rari - per vedere uno scontro di altissimo livello con grandi campioni".

In casa savonese si registra un’assenza: mancherà Cora, alle prese con un fastidioso problema alla schiena. Al suo posto sarà convocato il giovanissimo Michel Fruttero (classe 2009), che ha esordito in Serie A1 nell'ultimo turno di campionato contro l'Ortigia.

Il ritorno è in programma a Marsiglia sabato 7 marzo alle ore 19,00: "Sarà bellissimo andare a giocare lì, un circolo meraviglioso con tanto pubblico - ha concluso Angelini - una bella trasferta per i miei ragazzi e per la Rari Nantes, e come abbiamo fatto già l'anno scorso in Champions League con avversari del genere, la vogliamo sfruttare cercando di rendere sempre al massimo".

L’incontro odierno sarà diretto dagli arbitri Andrej Franulovic (Croazia) e Alex Marquez (Spagna), mentre il Delegato sarà Gadi Schwartz (Israele).

Sono a disposizione i biglietti al costo di euro 10,00. L’ingresso per ragazze e ragazzi fino ai 16 anni è gratuito.