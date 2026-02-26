Vela | Il Campionato intercircoli arriva anche a ponente, nel week end prima tappa a Varazze



E' tutto pronto a Genova per il 35° Campionato Intercircoli genovesi. Scatta sabato e domenca il primo di tre week end di confronti per le oltre cinquanta imbarcazoni iscritte. Insieme alle classi ORC, Gran Crociera e Metrica, la novità del “Rating FIV” consentirà agli armatori che si avvicinano al mondo delle regate di partecipare con un sistema a compenso.



In riferimento ai percors, da sottolineare che alla tradizionale costiera di Levante si aggiunge una costiera a Ponente, articolata su 2 giorni, con sosta nel porto di Varazze in collaborazione con sponsor tecnico D-Marin – Marina di Varazze. Sabato 28 febbraio e domenica 1 marzo percorsi a bastone su campo Charlie in prossimità della Lanterna. Sabato 7 e domenica 8 marzo regata costiera con pernottamento a Varazze. Sabato 21 marzo costiera a Levante e domenica 22 marzo, giornata anche dedicata alla premiazione, nuovamente sfide nel campo Charlie.

E’ confermato, inoltre, l’utilizzo delle boe autoposizionanti in uso nelle maggiori manifestazioni

internazionali, che vengono mantenute in posizione da motori elettrici governati dal segnale GPS. Venendo meno l’ancoraggio al fondale il campo di regata, non più vincolato dalla batimetrica, sarà posato con maggior precisione e le eventuali variazioni, dovute a salti di vento prima della partenza, potranno avvenire con maggior tempestività a tutto vantaggio della qualità del percorso. Durante il campionato verranno effettate riprese foto e video grazie a due sponsor tecnici : Eros Zanini Foto e Focus Vision Team e diffuse sui canali social del Comitato Intercircoli.



Regione Liguria e Comune di Genova sono al fianco del Campionato Intercircoli, il cui Charity Sponsor sarà AIL – Associazione Italiana contro la Leucemia Genova-Savona-Imperia. L'evento è sostenuto da Assonautica Genova, Cantiere Mostes, Gruppo GE concessionaria KIA e Sestricar ai quali quest’anno si affiancano nuovi e prestigiosi sponsor quali Phase S.p.a. e Grandi Navi Veloci GNV.