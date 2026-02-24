Surf | Ritorno alle origini per l'astro nascente Rudy Ghiara: "Varazze è casa, allenarsi qui è ricordarmi chi sono"

In un mondo dominato da surfer hawaiani, portoghesi e brasiliani, c’è anche chi rappresenta con orgoglio l’Italia nelle sfide più estreme dell’oceano. E’ Rudy Ghiara, surfista italiano di fama crescente nonché tra i pochi atleti del nostro Paese ad affrontare le onde giganti con passione, tecnica e coraggio

Nei giorni scorsi è tornato a Varazze, sua città d’origine. «Qui – spiega Ghiara – negli ultimi trenta giorni il mare non ha dato tregua. Un mese pieno di onde, di sessioni lunghe e intense. Per chi viene da qui, allenarsi a casa propria ha un significato particolare: è il punto di partenza di tutto. Varazze resta casa. È il luogo dove tutto è iniziato e dove continuo a tornare per ricordarmi chi sono».

Parlando dell’allenamento, Ghiara dice: «Mi sono concentrato molto sulla preparazione fisica. Lavoro in acqua, ma anche a terra: resistenza, apnea, forza funzionale. Il big wave surfing non lascia margini all’improvvisazione. Ogni dettaglio conta, soprattutto quando si parla di sicurezza».

L’obiettivo è sicuramente quello di mettersi alle spalle i problemi fisici: «Arrivo da un periodo delicato legato alla schiena, ma oggi posso dire di essermi ripreso completamente. È stato un momento che mi ha insegnato ad ascoltare di più il corpo e a rispettare i tempi di recupero. Adesso mi sento forte, stabile, e mentalmente molto centrato».

«Tra circa un mese – conclude Ghiara – partirò per San Diego, dove lavorerò su nuovi progetti. Per me viaggiare non è solo inseguire onde più grandi, ma confrontarmi con culture diverse e crescere come atleta e come persona».