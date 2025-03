Calciomercato. Il Savona non si piega davanti agli infortuni, colpo Gabriele Raja per il centrocampo biancoblu

E' un momento di difficoltà in mediana, dovuto agli infortuni, per il Savona, ma la società biancoblu ha voluto reagire immediatamente per ribadire la propria intenzione di conservare il primato nel girone B di Prima Categoria.

Ecco perchè il ds Barone ha chiuso un'operazione importante, facendo vestire la casacca del Vecchio Delfino a Gabriele Raja,

L'ex giocatore dell'Albissola, protagonista nell'anno della promozione in Serie C, ha vestito anche le maglie di Arezzo e Giana Erminio.

La nota biancoblu:

Protagonista nella nostra provincia nella promozione in Serie C con l’Albissola nella stagione 2017/2018 Gabriele è stato per tre anni nei professionisti proprio con la maglia biancoceleste e indossando la casacca l’Arezzo per due stagioni.

Il ritorno a casa da protagonista con il Ligorna e successivamente con il Borgosesia in Serie D.