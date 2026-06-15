Calciomercato | La San Francesco Loano riparte da Di Lorenzo, Bonifazio e Carastro

Le prime tre conferme della San Francesco Loano sono arrivate nella tarda mattinata, con la società rossoblù che ha inaugurato la serie di annunci partendo da un punto di riferimento dello spogliatoio come Matteo Di Lorenzo.
Successivamente è stata ufficializzata anche la permanenza di Matteo Bonifazio, uno dei nomi più chiacchierati sul mercato nelle ultime settimane: la mezzala continuerà invece a calcare il terreno dell'Ellena.
Via libera infine anche per Leonardo Carastro. L'attaccante classe 2005 resterà a disposizione di mister Brignoli dopo le sette reti messe a segno nella passata stagione.