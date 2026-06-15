Calcio | Caso Bogliasco. Il Tribunale Territoriale spiega la bocciatura del ricorso: "Recuperi e struttura dei campionati spettano al Comitato Regionale"

Il Tribunale Federale Territoriale della Liguria ha respinto il ricorso presentato dal FC Bogliasco contro la gestione del recupero della gara Carcarese-Arenzano e contro la classifica finale del campionato di Eccellenza 2025/26.





Il club sosteneva che il recupero della partita Carcarese-Arenzano, sospesa per il malore dell'arbitro e disputata il 22 aprile, fosse stato programmato in violazione del principio di contemporaneità delle ultime giornate di campionato.

Secondo il Bogliasco, l'Arenzano avrebbe così beneficiato di un vantaggio sportivo nella corsa salvezza. A fine stagione, infatti, l'Arenzano ha chiuso con sette punti di vantaggio sui bogliaschini: un margine sufficiente per evitare il playout e determinare la retrocessione diretta del Bogliasco.

Per questo motivo la società aveva chiesto di dichiarare irregolare il campionato e addirittura di bloccare le retrocessioni o ampliare l'organico dell'Eccellenza 2026/27.





Il Tribunale ha dichiarato inammissibile la parte del ricorso relativa alla data del recupero di Carcarese-Arenzano, ricordando che le norme federali attribuiscono ai Comitati Regionali il potere esclusivo e "inappellabile" di stabilire quando recuperare le gare non concluse.

Sono state inoltre dichiarate inammissibili le richieste di bloccare le retrocessioni o aumentare il numero delle squadre partecipanti al prossimo campionato, trattandosi di decisioni che non rientrano nelle competenze del Tribunale.



Nel merito, il Tribunale ha riconosciuto che la contemporaneità delle ultime giornate rappresenta un principio importante per garantire la regolarità della competizione. Tuttavia ha evidenziato che:

le ultime due giornate di campionato si sono comunque disputate in contemporanea;

il Comitato Regionale dispone di ampia discrezionalità nella fissazione delle date dei recuperi;

il referto arbitrale della gara sospesa è arrivato soltanto il 14 aprile, rendendo di fatto impossibile organizzare il recupero già il giorno successivo;

rinviare le ultime giornate avrebbe creato problemi organizzativi e di calendario, anche in relazione agli adempimenti nazionali della Lega Nazionale Dilettanti.

Secondo il Tribunale, quindi, il Comitato Regionale ha agito correttamente e non vi è stata alcuna alterazione della regolarità del campionato.





Il ricorso del Bogliasco è stato respinto integralmente. Restano quindi confermate sia la classifica finale dell'Eccellenza ligure 2025/26 sia la retrocessione diretta del Bogliasco, determinata dal distacco di sette punti dall'Arenzano che ha reso inutile la disputa del playout.

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