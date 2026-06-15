Inizia quest'oggi la terza e ultima settimana delle qualificazioni alla Savona Cup, questo il programma completo:
TRINCEE
20:30 ASTON BIRRA - INTERNATIONAL MIX
21:30 UNDERDOGS - DN COSTRUZIONI
22:30 PROI SECCO - SEVEN STREET
MARACANA'
20:00 RINNOVA - KRAPFEN DI CESARE
21:00 BOUTIQUE DELLA PIZZA - VENTAS
22:00 ARBISOA - DELSER
SCALETTI
21:00 TEAM TEMPOCASA - L'ANCIUA MATTA & ULTIMA SPIAGGIA
22:00 PESCHERIA PESSANO / DARK - NAOS
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lunedì 15 giugno
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Ciclismo
Calcio | 15 giugno 2026, 16:23
Calcio, Tornei Estivi. La Savona Cup entra nel vivo: da oggi parte l'ultima settimana delle qualificazioni
Serata ricca di appuntamenti
Inizia quest'oggi la terza e ultima settimana delle qualificazioni alla Savona Cup, questo il programma completo:
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