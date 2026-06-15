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Calcio | 15 giugno 2026, 16:23

Calcio, Tornei Estivi. La Savona Cup entra nel vivo: da oggi parte l'ultima settimana delle qualificazioni

Serata ricca di appuntamenti

Calcio, Tornei Estivi. La Savona Cup entra nel vivo: da oggi parte l'ultima settimana delle qualificazioni

Inizia quest'oggi la terza e ultima settimana delle qualificazioni alla Savona Cup, questo il programma completo:

TRINCEE

20:30 ASTON BIRRA - INTERNATIONAL MIX
21:30 UNDERDOGS - DN COSTRUZIONI
22:30 PROI SECCO - SEVEN STREET

MARACANA'

20:00 RINNOVA - KRAPFEN DI CESARE
21:00 BOUTIQUE DELLA PIZZA - VENTAS
22:00 ARBISOA - DELSER

SCALETTI

21:00 TEAM TEMPOCASA - L'ANCIUA MATTA & ULTIMA SPIAGGIA
22:00 PESCHERIA PESSANO / DARK - NAOS


CLICCA QUI PER VEDERE IL PROGRAMMA COMPLETO DEL TORNEO

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