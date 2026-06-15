Tornei Estivi | Quinto Trofeo Città di Albenga: Interno Uno sale di tono e conquista i quarti, avanti anche I Tagliati

Interno Uno e I Tagliati conquistano i quarti di finale del Quinto Trofeo Città di Albenga.

I campioni in carica di Interno Uno hanno superato Fa Fumme Tipografia Bacchetta per 3-1 grazie alle reti dei fratelli Luca e Gabriele Beluffi e di Thomas Graziani. Per gli avversari, gol della bandiera firmato da Andrea Esposito.

Successo netto anche per I Tagliati, che hanno travolto Drm / Hotel Moresco con un eloquente 6-0. Protagonisti della serata Furlanetto, autore di una doppietta, insieme a Giglio, Muniz e Vullo, a segno nel largo successo della squadra.

Questa sera si completerà il quadro dei quarti di finale: alle 20:00 in campo Sport Ancash- St Impianti a seguire alle 21.00 in campo Caffè Noir - European Decor Edil, mentre alle 22:00 chiuderà la serata 33 Giri / Adg Informatica - M Infissi.