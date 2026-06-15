Calciomercato | Carcarese. Anche in mediana restano i punti fermi, avanti con Berretta e Babliuk

Il comunicato biancorosso:

Conferme importanti a centrocampo per l’ASD Carcarese, che ufficializza il rinnovo con Francesco Berretta e Mykola Babliuk.

Al rientro dopo il brutto infortunio al crociato, questa stagione Berretta (2005) ha collezionato ottime prestazioni, peccato per lo stop dovuto ad un problema fisico che lo ha costretto ai box per alcune settimane, ma fortunatamente è riuscito a ritornare in campo per il finale di campionato. Per lui lo scorso anno un assist e un gol. Stessi numeri per il compagno di reparto Babliuk (2003) che, dopo l’ottima stagione in Promozione, si è ripetuto anche in Eccellenza, diventando sempre di più un punto di riferimento per la squadra.

Siamo molto felici di poter continuare insieme quest’avventura!