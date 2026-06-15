Calciomercato | Il Mallare annuncia il grande ritorno di Loris Torrini

Il comunicato dei lupi:

La Società Calcio Mallare comunica con immenso orgoglio di aver chiuso ufficialmente la trattativa per il ritorno a Mallare del difensore centrale Loris Torrini, classe 1997!

Loris torna a vestire la nostra maglia dopo 3 stagioni vissute da protagonista assoluto con la FBC Veloce, dove ha conquistato una straordinaria promozione in Prima Categoria e una solida salvezza nella stagione successiva.

A Loris va il più caloroso abbraccio da parte di tutta la dirigenza e dello staff.

Si ringrazia la FBC Veloce per la buona riuscita dell’operazione.