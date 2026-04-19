Calcio | Al "Chittolina" si gioca per la Serie C e la salvezza: la webcronaca diretta di Vado-Cairese (LIVE)

VADO - CAIRESE 0-0

47' Ciccone dal vertice dei sedici metri sbaglia la misura del cross, pallone direttamente sul fondo

46' si riparte! Nessun cambio durante l'intervallo

SECONDO TEMPO

FINISCE IL PRIMO TEMPO AL "CHITTOLINA": 0-0 TRA VADO E CAIRESE, tra poco il racconto della ripresa

45' due minuti di recupero

44' Alfiero in diagonale infila Catberro, ma c'era posizione di fuorigioco sul suggerimento in verticale di Ciccone, seconda rete annullata al Vado

42' giocata sublime di Vita che si libera Deseri sventagliando a destra per Alfiero, decisivo il ripiegamento difensivo di Castiglia che anticipa l'attaccante rossoblu ex Pavia

38' ha perso un po' di lucidità il Vado in questi ultimi minuti, più aggressiva la formazione di Floris che ha alzato il proprio baricentro dopo una prima mezz'ora in affanno

33' veementi proteste della Cairese per un contatto al limite dell'area rossoblu tra Jebbar e Gulinelli, lascia correre il direttore di gara. Si genera poi un parapiglia nei pressi del centrocampo, ne fa le spese Scarrone che viene ammonito

32' primo tiro nello specchio da parte dei gialloblu, G. Graziani non impensierisce però Bellocci, che controlla in due tempi

31' cerca di verticalizzare il più possibile il Vado, Stampi riceve all'interno dei sedici metri, ma il suo diagonale è facile preda di Catberro

27' spinge la squadra di Sesia: traversone basso di Rosa, zampata in scivolata di Vita che non trova lo specchio per questione di centimetri. In difficoltà la Cairese, che fatica terribilmente a tenere la palla

26' muove palla con qualità il Vado: da Alluci, passando per Vita fino ad arrivare a Ciccone, sinistro a giro deviato in corner da Gargiulo

23' risponde la Cairese con la discesa a destra di Jebbar, pallone arretrato per Gulli che calcia di prima trovando la respinta da parte di Saltarelli

22' ci prova Vita dal limite, conclusione potente che termina non distante dalla porta gialloblu

19' arriva intanto il pareggio del Ligorna con la Biellese, 1-1 a Molassana: un risultato che non permetterebbe al Vado di festeggiare già oggi la Serie C, anche in caso di successo sulla Cairese

12' annullato a Bondioli il gol dell'1-0 vadese, bandierina alzata da parte del secondo assistente, probabilmente per una posizione di fuorigioco di un giocatore rossoblu che ostruiva la visuale del portiere valbormidese Catberro

10' è già piuttosto chiaro il tema della gara: Cairese con il blocco basso e pronta a ripartire, Vado chiamato a scardinare il muro gialloblu, compatto e ordinato davanti ai propri sedici metri

6' la prima iniziativa dei padroni di casa: Ciccone largo a destra imbuca per Alfiero, pallone in verticale sulla corsa di Vita che calcia in diagonale senza però trovare lo specchio

4' capitolo formazioni qui al "Chittolina": nessuna grossa novità nel Vado, gioca Alluci in cabina di regia al posto dell'indisponibile Pisanu. Cairese molto coperta con il 3-5-1-1, in attacco c'è G. Graziani a supporto di Jebbar unica punta

2' intanto per i rossoblu arrivano subito ottime notizie da Genova, dove la Biellese è già in vantaggio sul Ligorna, rete di Graziano al 2'

1' si parte! Gremita la tribuna del "Chittolina" per una gara che può valere l'intera stagione da una parte all'altra. Completo rossoblu per il Vado, tenuta bianca con calzettoni gialli per la Cairese

PRIMO TEMPO

Formazioni :

VADO: Bellocci; Gulinelli, Bondioli, Saltarelli; Stampi, Ciccone, Alluci, De Rinaldis, Rosa; Vita, Alfiero. A disposizione : Gattuso, Arras, Raffini, Lazzarini, Abonckelet, Cecchinato, Sacco, Bonotto, Giacchino. Allenatore : Pereyra (Sesia squalificato)

CAIRESE: Catberro; Scarrone, Turone, Jebbar, Gulli, Anselmo, Deseri, G. Graziani, Gargiulo, Castiglia, Federico. A disposizione : Ceppi, Spatari, Zanon, Colletto, Sancinito, T. Graziani, Hernandez, Vignaroli, Piacenza. Allenatore : Balotelli (Floris squalificato)

Arbitro: Castelli di Ascoli - Assistenti: Gorgoglione di Barletta e Lemos di Nola