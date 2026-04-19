Calcio | Promozione. Il Savona vuole continuare il proprio momento, sulla strada degli striscioni il Finale: la webcronaca (LIVE)

FINALE - SAVONA 2-2 (Nelli 3', Polito 19', Raja 28', Vittori 44')

SECONDO TEMPO

47' si chiude sul tentativo alto di Raja il primo tempo. Quattro gol in una frazione equilibrata, con il Savona ad avere maggiormente il pallino del gioco ma punito su due palloni messi in mezzo dal Finale

45' uno di recupero

44' PAREGGIA ANCORA IL FINALE! GRAN CROSS DI CALIGARIS CON L'ESTERNO E IN MEZZO L'INCORNATA DI VITTORI

36' deve volare Mondino sul tiro da fuori di Calcagno: gran parata e corner biancoblu

28' TORNA AVANTI IL SAVONA CON IL DESTRO PERFETTO DI RAJA DAL LIMITE, PALLA A FIL DI PALO, MONDINO IMMOBILE

27' qualche problema per Sassari dopo un contrasto, ritorna in campo l'attaccante biancoblu

24' Sassari devia di testa sulla punizione dalla sinistra di Raja, si distende bene Mondino che mette in corner

19' AL PRIMO TIRO IN PORTA IL FINALE PAREGGIA! Cross di Arzarello dalla destra, palla che rimane in area dopo un contrasto Burchi e Minetti, il tocco decisivo è di Polito che insacca da pochi passi

18' fatica a costruire qualcosa di importante il Finale, buona affluenza di pubblico intanto a Voze

11' recupero palla del Savona, Sassari al tiro ma debole, partito bene il vecchio delfino

3' SUBITO AVANTI IL SAVONA ALLA PRIMA OCCASIONE! NELLI INSACCA SUL CROSS DI COLOMBO DALLA DESTRA

15:08 partiti

PRIMO TEMPO

Nell'inedita cornice del "Mazzucco" di Voze va in scena Finale - Savona. Giallorossoblu già salvi ma venderanno cara la pelle contro i biancoblu in quello che rappresenta un derby provinciale oltre che una gara sentita. La formazione di Sarpero sta vivendo un bel finale di stagione e l'aver riaperto la corsa playoff ha dato stimoli e non solo al gruppo.

Formazioni

FINALE: Mondino, Caligaris, Minetti, Bellotti, Arzarello, Moretti, Vuillermoz, Bazzano, Vittori, Polito, Bogarin

A disposizione: Canonica, Amatruda, Tancredi, Medas, Dagnino, Belvedere, Ramadhi, Pulito, Nazarenko

Allenatore: Alessi

SAVONA: Agostino, Colombo, M. Calcagno, Raja, Schirru, Rolandi, Burchi, Iadanza, Nelli, Turone, Sassari

A disposizione: Rosasco, Incorvaia, Fabbri, Saracco, Fossati, Baldaccini, Toskaj, Gamba, Silvestri

Allenatore: Sarpero

Arbitro: Francesco Righetti (Genova)

Assistenti: Giacomo Ferrari (Genova) - Luca Risso (Genova)