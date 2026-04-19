Calcio | Su il sipario, ecco il "nuovo" Ellena: a Loano c'è il derby San Francesco-Pietra (LIVE)

SAN FRANCESCO LOANO - PIETRA LIGURE 0-1 (25' Dominici)

45'+1' tasto pausa per questo divertente primo tempo col Pietra Ligure in vantaggio grazie al lampo di Dominici.

45' ci sarà un minuto solamente da recuperare.

44' tornano ad accendersi gli animi, usa molto il dialogo il signor Ricci della sezione di Rovereto che riporta la tranquillità zona panchina senza ammoniti o espulsi.

42' rinvio dal fondo horror per la San Francesco, non fa meglio Dominici che avrebbe due volte l'occasione per la rete del raddoppio e due volte si fa fermare da uno strepitoso Scalvini.

39' si riaccende Loano: cross dalla destra di Auteri per Hamati, controllo dell'ex Cisano e rovesciata debole che la retroguardia pietrese allontana.

37' primo giallo del match, è per Agate. Punizione pericolosa per il Pietra che pesca un però impreciso Dominici.

36' spizzata di testa di Halaj per il solito inserimento di Cauteruccio, Vernice ancora padrone della sua area.

32' gioco molto spezzettato in questa frazione, la San Francesco sembra aver perso un po' dello smalto iniziale, Pietra decisamente allegerito dal vantaggio.

28' arriva dai piedi di Valentino la risposta loanese, conclusione dai venti metri ma troppo debole e fuori misura; Vernice controlla.

25' VANTAGGIO DEL PIETRA! Perde un pallone sanguinoso Agate consegnandolo a Rovere, il tiro del capitano viene intercettato da Scalvini ma sulla ribattuta c'è Dominici che insacca.

24' giocata verticale verso Halaj che vince il duello fisico con Pili e prova il tiro, il numero 3 pietrese rinviene smorzandola per la presa di Vernice.

20' cerca l'inserimento di Cauteruccio centrale Auteri con un tocco sotto morbido, Vernice impeccabile in uscita bassa.

18' si aggiusta la sfera Malagrida provando la rovesciata, palla alta.

17' occasionissima per la San Francesco! Bonifazio si inserisce sul cross rasoterra dalla destra, il pallone sfila a pochi centrimetri l palo lontano e termina fuori.

14' cresce il Pietra che conquista un buon corner che però non ha seguito, la palla sfila lontano sul secondo palo.

10' angolo conquistato da Hamati, sulla battuta stretta a rientrare dalla sinistra sbuca Cauteruccio sul secondo palo che mette fuori di testa.

8' si fa vedere il Pietra con la sovrapposizione di gran carriera di Leo a sinistra, cross che Dominici prova a girare in porta ma trova la risposta attenta di Scalvini.

6' partenza di grande intensità per la squadra di casa, spinta da un tifo da ben altra categoria.

3' primo squillo della San Francesco, Halaj murato nella conclusione da Ravoncoli. Poi è l'attaccante rossoblù a toccarla per ultimo, sarà rimessa dal fondo.

2' problemi per Pavese che resta a terra, qualche accorgimento dallo staff medico e si riparte.

1' clima delle grandi occasioni all'Ellena con il tutto esaurito sugli spali, si parte!

PRIMO TEMPO

Queste le scelte dei due tecnici.

SAN FRANCESCO LOANO (4-4-2): Scalvini; Agate, Pare, Alberto, Parodi; Cauteruccio, Valentino, Bonifazio, Hamati; Auteri, Halaj.

A disposizione: Barroero; Youssoufa, Lingua, Balla, Oxhallari, Di Lorenzo, Hovsepian, Carastro.

Allenatore: D. Brignoli

PIETRA LIGURE (4-3-3): Vernice; Pavese, Ravoncoli, Pili, Leo; Giglio, Odasso, Santanocito; Rovere, Dominici, Malagrida.

A disposizione: Duberti; Massa, Insolito, Sogno, Aicardi, Faedo, Siriu, Iorio, Fatnassi.

Allenatore: A. Moraglia

Arbitro: Jacopo Ricci di Rovereto

Assistenti: G. Sorace di Genova - J. Hasa di Albenga

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C’è un momento, prima ancora del calcio giocato, che restituisce senso e appartenenza a un’intera comunità: il ritorno all'Ellena. Il nuovo sintetico è pronto, le porte si riaprono e il "derby delle palme" tra San Francesco Loano e Pietra Ligure ritrova la sua casa.

A centottanta minuti dalla fine del campionato sarà un derby ma anche un crocevia per definire le griglie playoff e playout nel massimo campionato ligure: i rossoblù di casa devono difendere con le unghie e coi denti un piazzamento nella corsa salvezza senza allungare troppo le distanze, i biancocelesti hanno la stessa missione col secondo posto nel mirino.