Calcio | Celle Varazze. Albertoni para, Insolito segna: la squadra di Boschetto vince anche a Saluzzo: "Ora vediamo la luce, dobbiamo rimanere sul pezzo"

Una vittoria sofferta, arrivata all’ultimo respiro, che può valere tantissimo nella corsa salvezza. Il Celle Varazze supera 1-0 il Saluzzo grazie al gol al novantesimo di Insolito, e mister Boschetto non nasconde la soddisfazione, pur mantenendo alta la concentrazione.

“E' stata una partita difficilissima, come ci aspettavamo. Ormai nessuno regala più niente: loro venivano da due sconfitte, non si sentono salvi e dietro corrono tutte. È stata davvero dura, anche per le condizioni: campo non bellissimo e un caldo clamoroso. Però questi ragazzi mi stanno sorprendendo, sono un gruppo fantastico. Abbiamo provato a spingere fin dal primo minuto.”



Gli ultimi minuti sono stati un costante su e giù di emozioni

“Sì, abbiamo rischiato di perderla. Ci ha salvato Albertoni con un intervento decisivo e, sul capovolgimento di fronte, abbiamo trovato il gol. Questo è il calcio. Però le occasioni le abbiamo avute e Insolito questo gol se lo merita tutto.”



Un filotto di risultati incredibile. Se lo aspettava?

“Onestamente no. Era impensabile fare quattro vittorie e un pareggio. Parliamo di una squadra che prima sembrava defunta, che prendeva gol a ogni respiro. Invece oggi vediamo un grande gruppo, compatto, che lavora e crede in quello che fa.”



Una vittoria arrivata senza Capra.

“Quando manca Edo qualcosa lo sconti, è normale. Però Szerdi ha fatto una buonissima partita e chi è entrato ha fatto altrettanto bene. Abbiamo finito con due punte vicine, Akkari e Donaggio, poi abbiamo inserito Limongelli. Tutti giocatori offensivi, perché volevamo vincerla. E alla fine è andata bene.”

Ora cosa cambia?

“Da oggi vediamo la luce, sì. Ma restano due finali. Dobbiamo restare sul pezzo, perché altrimenti rischiamo di rovinare tutto.”