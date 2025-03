Giudice Sportivo, Promozione. Sono quattro i giocatori delle squadre savonesi stoppati per lameno un turno

GARE DEL CAMPIONATO PROMOZIONE

GARE DEL 26/2/2025 PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.



CALCIATORI NON ESPULSI AMMONIZIONE (VII INFR)

MOGGIA SEBASTIANO (LEVANTO CALCIO)



AMMONIZIONE (VI INFR)

GATTULLI GIANLUCA (BUSALLA CALCIO)



AMMONIZIONE (III INFR)

CALLO EDOARDO (LEVANTO CALCIO)



AMMONIZIONE (II INFR)

GARIBALDI DAVIDE (BUSALLA CALCIO)



AMMONIZIONE (I INFR)

FOLLI LORENZO (LEVANTO CALCIO)



GARE DEL 2/3/2025

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

SOCIETA'

AMMENDA

Euro 100,00 LEVANTO CALCIO A titolo di risarcimento del danno alla società ospitante, per il gesto compiuto da un proprio calciatore che, entrando negli spogliatoi dopo essere stato espulso, ne colpiva la porta, danneggiandola e rendendola inutilizzabile.

Euro 50,00 NEW BRAGNO CALCIO Per la mancanza di acqua calda nello spogliatoio del DDG.

DIRIGENTI INIBIZIONE A TEMPO OPPURE SQUALIFICA A GARE

FINO AL 3/4/2025

RUSSO GIUSEPPE (ARGENTINA ARMA)



INIBIZIONE A TEMPO OPPURE SQUALIFICA A GARE: FINO AL 20/3/2025

NICOLA FABRIZIO ERMINI (VALLESCRIVIA 2018)



AMMONIZIONE (I INFR)

FANTONI SAMUELE (CERIALE PROGETTO CALCIO)



ALLENATORI SQUALIFICA FINO AL 20/3/2025

PISANI CRISTIAN (SUPERBA CALCIO 2017)

AMMONIZIONE (II INFR)

ADAMOLI GELASIO (LITTLE CLUB JAMES)



CALCIATORI ESPULSI SQUALIFICA PER QUATTRO GARE EFFETTIVE

ZOPPI RICCARDO (LEVANTO CALCIO)

RAFFO MATTIA (SAMMARGHERITESE 1903)



SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE

CROCILLA LORENZO (LEGINO 1910)

BIANCATO MATTEO (LITTLE CLUB JAMES)

BERTULESSI ANDREA (SUPERBA CALCIO 2017)

BELLONI DAVIDE (TARROS SARZANESE SRL)

FASSONE MARCO (VALLESCRIVIA 2018)



SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

BESTAGNO RICCARDO (ARGENTINA ARMA)

MONNI EMMANUELE (NEW BRAGNO CALCIO)

MATTERA JACOPO (SUPERBA CALCIO 2017)

WATARA CHERIF (VALLESCRIVIA 2018)



CALCIATORI NON ESPULSI SQUALIFICA PER TRE GARE EFFETTIVE

CANOVI DAVIDE (SAMMARGHERITESE 1903)



SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (X INFR)

COPPOLA LORENZO (CANALETTO SEPOR)

SPATARI MANUELE (SAN CIPRIANO) MATTIUCCI

FRANCESCO (SUPERBA CALCIO 2017)



SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFR)

PRUDENTE EDOARDO (CERIALE PROGETTO CALCIO)

STANO JACOPO (DON BOSCO SPEZIA CALCIO)

BIANCHI ALBERTO (FORZA E CORAGGIO)

MASSA GIACOMO (PANCHINA)

CHARIQ ANES (PONTELUNGO 1949)

URSO DAVIDE (SAN CIPRIANO)

BALESTRINO SIMONE (SESTRESE BOR. 1919)

PIROLI NELSON (SESTRESE BOR. 1919)

TONAZZINI LORENZO (TARROS SARZANESE SRL)

UNGARO LUCA (VALLESCRIVIA 2018)

FELICI GIORGIO (VENTIMIGLIACALCIO)



AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IX)

FRANCESCHINI MANUEL (FOLLO FOOTBALL CLUB)

DI LISI SIMONE (SAMMARGHERITESE 1903)

GALLUCCIO DANIELE (SESTRESE BOR. 1919)



AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

BIFFI ALESSANDRO (ARGENTINA ARMA)

ORLANDO WALTER (ARGENTINA ARMA)

DI TERLIZZI CHRISTIAN (BUSALLA CALCIO)

DRAGHICI CRISTIAN (BUSALLA CALCIO)

PRATO FABIO (CARCARESE)

SECCO PIETRO (CERIALE PROGETTO CALCIO)

ARZARELLO DARIO (FINALE)

BARBETTI FEDERICO (FOLLO FOOTBALL CLUB)

SCUTO MATTIA (FORZA E CORAGGIO)

RIGHETTI DIMITRI (LEVANTO CALCIO)

ROSSETTI NICOLO (LITTLE CLUB JAMES)

FAVARA DAVIDE (NEW BRAGNO CALCIO)

ALIZERI LORENZO (PONTELUNGO 1949)

BACIGALUPO GIACOMO (SAMMARGHERITESE 1903)

VIGNOZZI ALESSIO (TARROS SARZANESE SRL)



AMMONIZIONE (VIII INFR)

GENDUSO ANDREA (CERIALE PROGETTO CALCIO)

VIGNOLA MATTEO (CERIALE PROGETTO CALCIO)

ROSARIO FERMIN GERISON (FORZA E CORAGGIO)

PIANA MATTEO (MILLESIMO CALCIO)



AMMONIZIONE (VII INFR)

RAIOLA STEFANO (LITTLE CLUB JAMES)

CASSINI VALENTINO (VENTIMIGLIACALCIO)

REA ALFONSO (VENTIMIGLIACALCIO)



AMMONIZIONE (VI INFR)

PROFUMO DAVIDE (CALVARESE 1923)

DEL SANTO MANUEL (DON BOSCO SPEZIA CALCIO)

RENDA LEONARDO (FINALE)

DI VITTORIO ALESSIO (FOLLO FOOTBALL CLUB)

CASTIGLIONE DAVIDE (LEGINO 1910)

ROMEO MICHELE (LEGINO 1910)

DELFINO ENRICO (PONTELUNGO 1949)

BASTITA MATTEO (VENTIMIGLIACALCIO)

IERACE DAVIDE (VENTIMIGLIACALCIO)



AMMONIZIONE (III INFR)

GARIBALDI DAVIDE (BUSALLA CALCIO)

PICCARDO ANDREA (BUSALLA CALCIO)

BANCALARI CRISTIANO (CAPERANESE 2015)

CAPPATO STEFANO (CELLA 1956)

FALSINI FILIPPO (PSM RAPALLO)

BALBI LUCA (SAN CIPRIANO)

BUCCHIERI GIUSEPPE (SAN DESIDERIO)

ANDREONI GIOVANNI (SESTRESE BOR. 1919)

OTTOGALLI MATTEO (SUPERBA CALCIO 2017)

GALASSI MANUEL (TARROS SARZANESE SRL)

MADAFFERI MARCO (VENTIMIGLIACALCIO)



AMMONIZIONE (II INFR)

STAMILLA ALESSIO (ARGENTINA ARMA)

PIROTTO MANUEL (CARCARESE)

NAPOLETANO MATTEO (DON BOSCO SPEZIA CALCIO)

BERTOZZI FILIPPO (FINALE)

BORDIN LEONARDO (FORZA E CORAGGIO)

VEZZOLLA SIMONE (LEGINO 1910)

ROLLANDI ALESSIO (LEVANTO CALCIO)

CAVALLONE GIACOMO (NEW BRAGNO CALCIO)

DELFINO FEDERICO (PSM RAPALLO)

PERONCINI GUGLIELMO (PSM RAPALLO)

TOSCANO FLAVIO (PSM RAPALLO)

CASTRO MELENDREZ CARLOS R. (SAN CIPRIANO)

LUCA FRANCESCO (TARROS SARZANESE SRL)



AMMONIZIONE (I INFR)

CANCELLARA GABRIEL (ALBISSOLE 1909)

LO GAMBINO GERARDO DANIELE (ARGENTINA ARMA)

VERRANDO MATTEO (ARGENTINA ARMA)

VIERCI GIANNI REI (CERIALE PROGETTO CALCIO)

BELVEDERE ANDREA (FINALE)

SCALVINI TOMMASO (FINALE)

GARAVENTA MICHELE (LEVANTO CALCIO)

GOMES DE PINA ALBERTO ALADJE (MILLESIMO CALCIO)

ROVERI NICOLO (SAN DESIDERIO)

LETO DAVIDE (VALLESCRIVIA 2018)