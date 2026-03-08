Calcio | Prima Categoria B. Missione tre punti per Speranza e Veloce, sabbie mobili da allontanare per le due savonesi

La domenica del girone B di Prima Categoria riporta i riflettori sulle squadre savonesi.
L’anticipo non è stato favorevole alla Virtus Don Bosco, battuta con un netto 4-0 dal Multedo.
A tenere alta la bandiera della nostra provincia proveranno alle 15:00 Speranza e Veloce.
I rossoverdi, al Briano, affronteranno lo Sciarbo & Cogo con l’obiettivo di allontanare definitivamente le ultime preoccupazioni legate alla bassa classifica. La zona playout, nonostante la vittoria della scorsa settimana, coinvolge ancora la Veloce: per i granata di mister Gerundo c’è però l’opportunità di superare l’Old Boys Rensen e tentare il sorpasso in graduatoria.
La Campese è invece chiamata a battere il Rabona per restare in scia dell’Olimpic capolista. Pegliese-Rossiglionese completa il programma di giornata.