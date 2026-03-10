Atletica | Il finalese Federico Giotti brilla agli Indoor Master di Ancona: è campione italiano di pentathlon M45

Un titolo italiano e tre record liguri per coronare una giornata destinata a restare nella memoria dell’atletica finalese.

Ai Campionati Italiani Individuali Indoor Master di Ancona, Federico Giotti, portacolori dell’A.S.D. Atletica Run Finale Ligure, ha infatti conquistato il titolo tricolore nel pentathlon della categoria M45, firmando una prestazione di grande spessore tecnico.

Tre anni dopo il successo ottenuto nel pentathlon nella categoria precedente, l’atleta finalese è riuscito a ripetersi anche nel nuovo raggruppamento, totalizzando 3142 punti e stabilendo tre nuovi record liguri nei 60 metri ostacoli, nel salto in alto e nella classifica complessiva del pentathlon.

La gara per Giotti è iniziata nel migliore dei modi con i 60 metri ostacoli, chiusi in 10.56, a pochi centesimi dal suo primato personale. Nel salto in lungo qualche difficoltà nel trovare con precisione la pedana ha limitato la misura a 5.01 metri, risultato inferiore alle sue potenzialità ma comunque sufficiente per restare in piena corsa per le prime posizioni.

Nelle prove centrali del programma l’atleta dell’Atletica Run Finale Ligure ha mantenuto grande solidità. Nel lancio del peso ha fatto segnare 9.35 metri, mentre nel salto in alto ha superato 1.57, prestazioni che gli hanno consentito di rimanere in seconda posizione alle spalle di Ettore Botti del CUS Parma.

La sfida si è decisa nell’ultima prova, i 1000 metri, terreno particolarmente favorevole a Giotti. L’atleta ligure ha affrontato la gara con determinazione nonostante la fatica accumulata nelle prove precedenti, correndo praticamente in solitaria e fermando il cronometro a 2’50”07, tempo che gli ha permesso di ribaltare la situazione e conquistare la vittoria finale.

Un successo costruito prova dopo prova, con esperienza e capacità di gestione della gara, che ha consegnato a Giotti il titolo di campione italiano M45 insieme a tre nuovi record regionali.

Buone notizie per l’Atletica Run Finale Ligure anche dalla categoria M50, dove Fabrizio Brundu ha chiuso al quinto posto con 2279 punti, migliorando di quasi 400 punti il proprio precedente primato personale.

Il fine settimana di Ancona si chiude così con un bilancio molto positivo per il settore atletica della Polisportiva del Finale, protagonista in uno degli appuntamenti più attesi della stagione indoor master.