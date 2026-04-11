Atletica | Savona lancia le stelle del futuro: Doualla e Succo al Meeting internazionale

Due stelle nascenti dell’atletica azzurra sono determinate a stupire il Centro polisportivo Giulio Ottolia di Savona. L’edizione numero quindici del Meeting internazionale Città di Savona, in programma mercoledì 20 maggio, vedrà ai blocchi di partenza le giovanissime Kelly Ann Doualla e Alessia Succo, grandi protagonisti della scorsa estate internazionale giovanile e pronte a rinverdire il ruolo di trampolino di lancio che il meeting organizzato dall’Atletica Savona ha tradizionalmente avuto nei confronti degli “Under” più promettenti dell’atletica italiana. La manifestazione, quest’anno promossa nella fascia Bronze del World Athletics Tour per salire un ulteriore gradino nelle gerarchie dell’atletica mondiale, ha applaudito le formidabili imprese di Mattia Furlani: nel 2023 il campione del mondo 2025 di salto in lungo atterrò nel 2023 a 8,44m appena ventoso (+2.2 m/s), tuttora sua miglior misura all conditions in carriera, e si prese la rivincita l’anno dopo con il record mondiale Under 20 planando a 8,36m. Sempre nel lungo arrivò, il 16 luglio 2020, il balzo a 6,80m nel salto in lungo di Larissa Iapichino: record italiano Under 20 due giorni prima di compiere 18 anni. Tornando più indietro nel tempo, sono ben quattro i record italiani giovanili sui 100m firmati Filippo Tortu: il doppio 10.24 del 2026 e il 10.17 del successo 2017 a livello Under 20 e il 10.03 del 2013 a livello Under 23.

A proposito di primati, Kelly Ann Doualla è la primatista europea Under 18 di 60m indoor (7.19) e 100m (11.21): nel 2025, ancora 15enne, trionfò sui 100m sia all’EYOF Under 18 sia agli Europei Under 20, quest’anno a Torun è diventata (a 16 anni e 121 giorni) la più giovane azzurra a un Mondiale Assoluto. Alessia Succo nel 2026, a 17 anni appena compiuti, ha portato a 8.05 il record mondiale Under 18 dei 60m ostacoli indoor: nel 2025 fu oro all’EYOF e bronzo agli Eurojuniores sui “cento acca” (nei quali è primatista italiana Under 20 con 13.20). A Savona disputeranno le proprie gare d’elezione: 100m per Kelly, 100m ostacoli per Alessia, sempre contro avversarie di primissimo piano che verranno svelate nelle prossime settimane.

Con il sostegno di: Comune di Savona, Regione Liguria, Fondazione Agostino De Mari, Unione Industriali Savona, FIDAL e Cus Genova. Main Sponsor: ESI, BCC Pianfei, Transmare, Mondo, Banca Mediolanum, Wintecare, Walter NCC, Athleticon, Sportissimo e Sporting Savona.

Ulteriori informazioni sul rinnovato sito www.meetingsavona.com.