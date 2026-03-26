Atletica | Boissano Spring da record, in arrivo oltre 1100 partecipanti

Ci si attendeva una nutrita partecipazione, partendo dalle cifre degli anni più recenti…

Ma “BOISSANO SPRING 2026” sarà una edizione da record!

Oltre 1.100 le atlete ed atleti iscritti… Un mare di persone in gara sin dalla mattina (con le proposte riservate agli esordienti) ed un impegno tale da impensierire i pur rodati organizzatori dell’Atletica Arcobaleno Savona ed Atletica Boissano Team.

Una volta di più un grande happening, momento di promozione sociale e turistica, oltre che sportiva!

Tra i Club presenti spiccano i 101 iscritti dell’Atletica Rivoli di Renata Scaglia, che, combinati con i 58 della Battaglio Cus Torino ed i 41 dell’Atletica Ovadese Ormig, trasportano in Liguria una significativa parte di Piemonte!

E tra i “locals” pole position per l’Atletica Universale Don Bosco (90 atleti in gara!) e poi troviamo affiancate con 74 iscritti l’Atletica Alba Docilia e l’Atletica Arcobaleno Savona.

Due le “star” in campo femminile: la junior Elena Irbetti che sui 300 affronterà Camilla Rebora (Cus Genova) e Giuditta Ponsicchi (Atletica Alba Docilia) e la lanciatrice Ilaria Marasso (CUS Genova) che troverà sulla pedana del martello due atlete ambiziose ed in crescita come Sandra Mbiokwu (SAF Atletica Piemonte) e Ilaria Cavanna (Atletica Arcobaleno).

Bella gara anche quella sui 1000, con l’indomita Martina Rosati (Alba Docilia) a confrontarsi con le portacolori Arcobaleno Irene Sinesi ed Alessia Laura, con la spezzina Matilde Cocchi pronta ad inserirsi tra loro.

In campo maschile (e limitandoci sempre al settore assoluto) i 150 vedranno il confronto tra lLuca Biancardi (Arcobaleno) ed il portacolori del Cus Genova Gabriele Fereidouni.

Sui 300 guida la lista dei partecipanti Giovanni Traverso (Atletica Spezia Duferco). A sfidarlo Mirko Morando (Arcobaleno) e Andrea Dedicato (Cus Genova).

Molta attesa per il martello: tra gli assoluti, assenti Marco Lingua e Davide Costa (salvo possibili inserimenti dell’ultima ora), in pedana il quotato Giacomo Proserpio (Carabinieri Bologna), atleta da over 70 metri, ed il combattivo Lorenzo Puliserti (Fratellanza Modena).

Gara che vale quasi un campionato italiano di categoria quella degli juniores, con attrezzo da 6 kg.

Riccardo Asperges (Atletica Lecco Costruzioni) e Tommaso Mondello (CUS Genova) a caccia della fettuccia dei 60 metri, con Dario Perelli (Arcobaleno) a sua volta pronto a fare ottime cose.

L’organizzazione è supportata dal Comitato Regionale Ligure. L’evento, patrocinato dal Comune di Boissano e dai Comuni sottoscrittori dell’accordo di gestione, viene realizzato con il contributo della Fondazione Agostino De Mari e si svolgerà sabato 28 Marzo presso l’impianto sportivo comprensoriale polivalente di Via Marici a Boissano. Presenti come in ogni occasione i volontari del Boissano Team, la PA Croce di Malta ed il Gruppo di Protezione Civile di Toirano e Boissano.



