Atletica | Sessanta atleti in gara e sedici staffette per Eurospring 2026

Ed è un successo atteso (e confermato) quello di Eurospring 2026, evento collaterale del 37° Meeting Arcobaleno EAP che andrà in scena il prossimo 16 Luglio.

Organizzata da Centro Atletica Celle Ligure, Atletica Arcobaleno Savona ed Atletica Varazze, supportato dai Comuni di Celle Ligure e Varazze e dagli sponsor La Sassellese e De Wave Group, la manifestazione ha rappresentato come sempre una grande opportunità di incontro tra atleti e tecnici del team elvetico del CA Belfaux (gemellato con il locale Centro Atletica Celle, a Celle Ligure in campo d’allenamento ogni primavera da ormai 30 anni!!!) e numerosi giovani e tecnici che operano quotidianamente prresso il Centro Spotivo Olmo Ferro.

Atleti suddivisi in formazioni debitamente “miscelate” per giungere a team sostanzialmente “multietnici” oltre che equilibrati.

Riscaldamento degli atleti, composizione delle giurie italo-elvetiche, ai vostri posti, pronti e… si parte!!!

Menu: Staffetta 4x 200 metri, 4 le serie, un totale di 16 formazioni al via.



Brilla la formazione composta da Valentin Egger – Mirko Samardzic – Anais Cuennet – Giorgia Maruca, che si aggiudica in maniera piuttosto netta il gradino più alto del podio.

Medaglia d’argento per Maxime Burgy, Greta Corso, Leah Baumgartner ed Anna Pelizzari.

Al bronzo Lenny Laplace, Achille Palmiere, Anouck Haenni e Diana Samardzic.

La medaglia di legno è per Ethan Dietrich, Beatrice Carè, Louise Thulliard e Lorenzo Ottonelli.



Nell’occasione, presenti i Sindaci Marco Beltrame e Luigi Pierfederici, oltre al Consigliere Regionale Alessandro Bozzano ed ai Presidenti Marco Calcagno (Centro Atletica Celle Ligure) e Santino Berrino (Atletica Arcobaleno), sono state premiate le due atlete di livello internazionale del CA Belfaux: Audrey Werro (vicecampionessa mondiale indoor sugli 800 metri) e Joceline Wind (star dei 1.500 metri, gara in cui si è aggiudicata l’oro ai Campionati del Mondo Universitari). Con loro la allenatrice nazionale elvetica Christiane Berset.



Al termine non poteva mancare, subito dopo le premiazioni di tutti i partecipanti (omaggiati con prodotti dolciari messi a disposizione dallo sponsor LA SASSELLESE, partner anche del Meeting Arcobaleno), il tradizionale rinfresco a base di colombe pasquali ed amaretti, a suggellare una grande amicizia tra i protagonisti, molti dei quali dopo aver participato alle prime edizioni di questo simpatico evento (in versione giovani speranze) oggi gestiscono la preparazione di altri giovani e promuovono le attività.

Prossimo appuntamento con gli eventi collaterali al Meeting Arcobaleno la fase regionale dei Giochi Sportivi Studenteschi, nella nuova formula che torna alla denominazione storica di Giochi della Gioventù.

Due le date a calendario: il 21 ed il 22 Aprile.