Atletica Arcobaleno | Meeting di Primavera: in luce Crovetto e Zucchino nei 400, Galofaro vince il giavellotto

Una bella edizione del “MEETING PRIMAVERA AD OVADA” per l’ottima organizzazione dell’Atletica Ovadese Ormig capitanata dal vulcanico coach Alessandro Senelli.
Gruppo piuttosto nutrito a rappresentare l’Atletica Arcobaleno Savona con l’obiettivo di effettuare i primi “test” in questa stagione outdoor che va ad iniziare.
Partiamo dalle girls e citiamo la più giovane: la genovese Maria Galofaro, neo allieva di scuola Athle Team, si conferma polivalente aggiudicandosi il lancio del giavellotto con la misura di m. 30,32 e classificandosi in seconda posizione nell’alto con m. 1.45.
Ottime news dai 400: Anna Crovetto osa un passaggio forse un po’ troppo ambizioso a metà gara e si impone in un comunque interessante 57.59. alle sue spalle netto miglioramento per Asia Zucchino, terza al traguardo in 1.01.13. Bene anche le giovani Maria Teresa Del Gobbo (1.01.79), Letizia Leoni (1.02.06) e Giulia Malgrati (1.02.30).
Nello sprint la migliore è Letizia Leoni (13.03), mentre l’allieva Sofia Tasso realizza un interessante 13.22.
A 13.21 troviamo Penelope Ottonello, apparsa in ripresa dopo un recente infortunio.
Segnaliamo ancora unn buon 5° posto sui 1500 per Chiara Repetto in 5.12.98 e la 6° posizione nel peso allieve per Clarissa De Filippi Galan, con la misura di 7.72.
Anche tra i maschi gli sprinter lanciano i primi segnali: Luca Biancardi litiga con i blocchi di partenza e paga dazio… Ma, grazie ad un buon lanciato, conclude in 10.99 con vento a 0.5. Primo test 2026 andato, tutto sommato positivamente.
Alle sue spalle si conferma in buona crescita lo junior Andrea Biale: il varazzino, allievo di Marco Muratore, sfreccia sul traguardo in 11.03 con vento al limite, ma nella norma, di 2.0.
Doppietta nel peso juniores grazie ai lanciatori di scuola ovadese Dario Perelli (1° con 11.62) e Matteo Zaino (argento con 10.63).
Bene anche l’allievo Daniel Fazio nel giavellotto, 5° posto con la misura di m. 45.50.
Prestazioni già discrete, anche se sicuramente migliorabili, nel lungo junior, con Andrea De Simone a 5.77 e Sebastiano Sartirio a 5.64, rispettivamente 4° e 6° in classifica generale.