Atletica | Vola il triplo al Meeting Internazionale Città di Savona: Lafond, Spanovic e Derrach pronte a illuminare la Fontanassa

L’olimpionica Thea LaFond, l’indomita Ivana Spanovic e la miglior azzurra dell’ultima decade Dariya Derkach: tre nomi che garantiscono la rinnovata altissima qualità del salto triplo femminile nel Meeting internazionale Città di Savona. La specialità sarà grande protagonista anche nell’appuntamento numero quindici della rassegna savonese, fissato per mercoledì 20 maggio: in pedana ci saranno ben quattro tripliste con personali superiori a 14,40. Una di loro è peraltro già arrivata in carriera oltre i 15 metri (15,02): si tratta di Thea Lafond, la prima atleta di qualsiasi sport a vincere un oro olimpico per Dominica, piccolo Stato caraibico che ha festeggiato a Parigi 2024 grazie a questa ragazza habitué del meeting organizzato dall’Atletica Savona. La campionessa olimpica in carica sarà in pedana alla Fontanassa per la quarta volta: nelle tre precedenti apparizioni sono arrivate per lei solo vittorie (2022, 2023 e 2025) impreziosite dal record del meeting (14,53 nel 2022) e dal miglior salto di sempre in ogni condizione a Savona (14,68 ventoso nel 2023). La dominicense ai Mondiali ha conquistato un oro indoor (2024) e un argento all’aperto lo scorso settembre a Tokyo.

LaFond dovrà fronteggiare la concorrenza di un’altra campionessa del mondo: Ivana Spanovic i suoi tre titoli iridati (due indoor e uno all’aperto) li ha vinti però nel lungo, specialità in cui vanta in carriera 7,24. La serba ha deciso per l’ultima parte di carriera di dedicarsi al triplo, arrivando lo scorso inverno a 14,41: la sua prova in pedana rappresenterà grande motivo di interesse. Al via ci saranno anche la tedesca Caroline Joyeux (14,45 di personale e la vittoria all’Europeo per nazioni 2025), la lituana Dovile Kilty (14,28 in carriera, quarta agli Europei indoor 2025 e terza a Savona nel 2023) e soprattutto le due tripliste azzurre più decorate in attività: Dariya Derkach, seconda agli Euroindoor 2023 e ottava a Parigi 2024, ha un personale da 14,52 e a Savona è giunta terza nel 2024; Ottavia Cestonaro, oro europeo Under 20 nel 2013, in carriera è arrivata a 14,22 e a Savona è stata seconda nel 2023 dietro LaFond.

Con il sostegno di: Comune di Savona, Regione Liguria, Fondazione Agostino De Mari, Unione Industriali Savona, FIDAL e Cus Genova. Main Sponsor: ESI, BCC Pianfei, Transmare, Mondo, Banca Mediolanum, Wintecare, Walter NCC, Athleticon, Sportissimo e Sporting Savona.

Ulteriori informazioni sul rinnovato sito www.meetingsavona.com.