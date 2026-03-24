Atletica | In arrivo una delle “classiche di Primavera”: il 28 marzo appuntamento con “Boissano Spring”

Ecco che arriva quella che per l’Atletica è diventata una delle “classiche di Primavera”.

L’impianto sportivo comprensoriale di Via Marici è pronto ad ospitare “Boissano Spring”, evento promosso dall’Atletica Arcobaleno Savona e dall’Atletica Boissano Team, che andrà in scena Sabato 28 Marzo.

L’organizzazione è supportata dal Comitato Regionale Ligure. L’evento, patrocinato dal Comune di Boissano e dai Comuni sottoscrittori dell’accordo di gestione, viene realizzato con il contributo della Fondazione Agostino De Mari.

Nelle precedenti edizioni hanno peso parte a questa manifestazione addirittura un migliaio di atleti, l’augurio è di ripetere questa adesione clamorosa! Si unisce alla presente l’orario aggiornato che prevede una kermesse di quasi 10 ore...

Inizio delle gare alle 10.00 con gli esordienti (5-10 anni) impegnati si 50, 400 e percorso motorio, a seguire inizio delle gare assolute, partendo con il lancio del martello. E proprio nella gara del martello è atteso, una volta di più, l’uomo simbolo della disciplina in Italia negli ultimi 20 anni e oltre… Il piemontese Marco Lingua ha già anticipato la sua presenza, si confida sia affiancato in questa occasione dal genovese Davide Costa, recentemente laureatosi Campione Italiano Assoluto e rappresentante dell’Italia al Challenge lanci europeo svoltosi a Cipro.

La manifestazione è inserita nel “World Calendar” ed anche il livello tecnico sarà d’eccellenza, con in gara diversi atleti (in prevalenza liguri e piemontesi), di accertato valore, molti dei quali a confrontarsi con le distanze “spurie” (150-300-1000).

Si è in attesa delle iscrizioni, aperte sino a metà settimana. A livello di numeri “pesanti” l’Atletica Rivoli si è portata avanti, iscrivendo oltre 80 atleti/e!!!