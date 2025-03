Superba, episodio extra campo al "Riva": i ringraziamenti della società genovese al Pontelungo

Si torna a parlare, a distanza di oltre una settimana, della sfida del campionato di Promozione - Girone A dell'Annibale Riva di Albenga tra i locali del Pontelungo e i genovesi della Superba. Stavolta per un fatto extra calcistico avvenuto presso l'impianto ingauno, con una nota della società ospite.

"La società Superba Calcio - si legge - ci tiene a ringraziare l’A.S.D. Pontelungo 1949 nella persona del suo Presidente Michele Neri per la sensibilità dimostrata in relazione ad un fatto extra calcistico, non dipeso dai propri tesserati, accaduto dopo la partita dello scorso 2 marzo. Al Presidente va il nostro più vivo apprezzamento per il non comune gesto di fair play.

Il Direttivo della ASD Superba Calcio".