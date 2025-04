Calcio, Prima Categoria. Salvezza e primato, il girone A si prende il palcoscenico dell'intero pomeriggio

Come raccontato a inizio settimana la penultima giornata del girone A di Prima Categoria si concentrerà in tre slot.

Si inizierà alle 15:00 con le partite che coinvolgeranno i bassifondi della graduatoria.

Due derby: quello valbormidese tra Altarese e Mallare e il delicatissimo Oneglia - Imperiese. Il Vadino, già salvo, farà visita alla Virtus Sanremo.

Il clou si vivrà nel tardo pomeriggio con le tre candidate al primo posto contemporaneamente in campo.

La Baia Alassio per festeggiare stasera dovrà espugnare il Riva, tana della San Filippo Neri Yepp Albenga e, in contemporanea, sperare in un risultato positivo della Golfodianese in casa dell’Ospedaletti. Il Camporosso volerà invece in Val Bormida, ospite del Cengio.

Completerà il programma il posticipo delle 20:00 tra Andora e Borghetto.