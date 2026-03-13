Festa del Papà al Molo 8.44: un laboratorio creativo per sorprendere il 19 marzo

In occasione della Festa del Papà, il Centro Commerciale Molo 8.44 invita le famiglie a trascorrere un pomeriggio speciale all’insegna della creatività e dell’affetto. Giovedì 19 marzo, nello spazio dedicato al Baby Parking, i più piccoli potranno partecipare a un laboratorio artistico pensato proprio per realizzare un regalo unico per il loro papà.

Dalle 15.30 alle 18.30 prenderà vita il Laboratorio Creativo Artistico, un momento di gioco e fantasia in cui i bambini, guidati da un animatore, potranno dare forma a una sorpresa fatta con il cuore. Tra colori, ritagli e tanta immaginazione, nascerà un pensiero speciale dedicato al loro supereroe preferito: il papà.

Non si tratterà solo di un semplice lavoretto, ma di un piccolo gesto carico di emozione, capace di trasformarsi in un ricordo prezioso da custodire. Per rendere il regalo ancora più personale, i bambini potranno portare con sé una fotografia che li ritrae insieme al loro papà, da utilizzare all’interno della creazione artistica.

L’iniziativa si svolgerà all’interno dello spazio Baby Parking (n°7 della mappa) del centro commerciale e sarà curata da un animatore dedicato, con materiali e allestimento forniti per permettere ai partecipanti di esprimere tutta la loro creatività.

"Un’occasione perfetta per festeggiare la Festa del Papà con un gesto semplice ma pieno di significato, trasformando un pomeriggio al Molo 8.44 in un momento di condivisione e affetto per tutta la famiglia" dicono dalla direzione del Molo.