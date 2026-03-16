Ceriale | Successo per il Team The Dragons alla gara “New Generation Fighters”

Sabato 14 marzo 2026 grande soddisfazione per il Team The Dragons Albenga, guidato dal maestro Dragos Zubco, che ha partecipato alla competizione di K-1, kickboxing e muay thai “New Generation Fighters”, svoltasi a Ceriale.

L’evento ha visto la presenza di numerosi giovani atleti provenienti da diverse realtà sportive, con la possibilità di partecipazione anche per i bambini a partire dai 7 anni. Gli incontri si sono svolti a contatto leggero e con tutte le protezioni obbligatorie, garantendo così la massima sicurezza dei piccoli atleti e permettendo loro di vivere l’esperienza della gara in modo educativo e sereno.

Una manifestazione pensata per avvicinare i più giovani agli sport da combattimento, trasmettendo valori fondamentali come disciplina, rispetto, autocontrollo e determinazione.

Il Team The Dragons ha portato in gara otto giovani combattenti, che si sono distinti per impegno, coraggio e spirito sportivo. La kickboxing è infatti una disciplina che richiede carattere e forza mentale, qualità che questi piccoli campioni hanno dimostrato sul ring, evidenziando una crescita non solo sportiva ma anche personale.

Il risultato è stato straordinario: sei medaglie d’oro e due d’argento, a testimonianza dell’ottimo lavoro svolto durante gli allenamenti e della passione con cui i ragazzi affrontano ogni sfida.

Particolarmente significativa la prestazione di Martina Fogliano e Matteo Boccone, che hanno disputato due incontri nella stessa giornata, un impegno non semplice considerando la loro giovane età, ma portato a termine con grande determinazione e successo.

Hanno preso parte alla competizione anche gli atleti:

•⁠ ⁠Enea Paliotto

•⁠ ⁠Raila Shametai

•⁠ ⁠Dante Rizza

•⁠ ⁠Andrea Raimondo

•⁠ ⁠Marie Sannazzari

•⁠ ⁠William Xhaka

Tutti protagonisti di una giornata intensa e ricca di emozioni, che ha confermato il valore del gruppo e la qualità del lavoro svolto dal team.

Il Team The Dragons Albenga si allena presso la palestra Cross Gym Albenga Reborn, diventata negli anni un importante punto di riferimento per la preparazione dei giovani sportivi del territorio.

Il maestro Dragos Zubco si è detto soddisfatto dei risultati ottenuti dai suoi atleti e del comportamento dimostrato durante la competizione. Tuttavia, lo sguardo è già rivolto al futuro: si continuerà a lavorare con ancora più impegno sugli errori emersi e sul perfezionamento delle tecniche, con l’obiettivo di crescere ulteriormente e presentarsi sempre più forti e preparati alle prossime sfide.

Gli allenamenti infatti proseguono senza sosta, perché ad aprile i “Draghi” torneranno a combattere a Genova, nel prossimo importante evento stagionale.

Un’esperienza significativa che dimostra come lo sport possa insegnare a non mollare mai, a credere nelle proprie capacità e a crescere con sani valori dentro e fuori dal ring.

Sempre sport e mai mollare!